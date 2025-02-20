Західні чиновники оприлюднили свій план щодо "сил заспокоєння" в Україні. Він включає, зокрема, відправку кількатисячного війська.

Щоправда, розмістити їх планують не на Сході. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на редакторку The Times Ларісу Браун.

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Що передбачає план "сил заспокоєння"

За словами редакторки The Times, західні чиновники заявили про ️розгортання менш ніж 30 тисяч військовослужбовців під керівництвом Європи.

Однак, розмістити їх готові у ключових містах, портах і на критичних об'єктах по всій країні, окрім східної частини.

П️лан також включає технічний моніторинг кордону, зокрема, розвідку, спостереження, збір розвідданих, використання розвідувальної авіації, супутників в космосі та безпілотників. Це потрібно, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається".

Т️акож Захід пропонує захист повітряного простору та "відстеження і відбиття цих атак", а також відновлення комерційних польотів.

Стверджується, що захисним механізмом будуть американські літаки, що базуються в Румунії та Польщі і які "готові відповісти в разі необхідності". А також сухопутні сили на східному кордоні ЄС, які "готові до передислокації".