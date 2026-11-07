Чому бізнесові поступки США не зупинять агресора: пояснення політолога

Україна, США та Росія 10 – 11 листопада проведуть переговори в Абу-Дабі щодо безпекових питань. Володимир Фесенко попередив, що суто бізнесовий підхід Вашингтона не зупинить ворога, а лише стимулює до війни.

Про це політолог розповів в ефірі 24 Каналу. За його словами, відсутність реальних механізмів стримування швидко зруйнує будь-які домовленості.

Чому бізнесові поступки не зупинять агресора

Офіційні представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер активно просувають власне бачення європейської безпеки, проте в їхніх пунктах взагалі не згадується НАТО.

Вашингтон намагається застосувати суто комерційний підхід до завершення війни. Зокрема, американська сторона розглядає відновлення постачання російських нафти й газу до Європи під власним контролем, скасування частини санкцій та передачу заблокованих активів Росіїї під управління США.

Якщо буде домінувати такий підхід, це Росію не те що не зупинить, а навпаки стимулює продовжувати війну. Вони бачать поступки, бачать, що з ними готові домовлятися, і посилюють удари,

– наголосив Володимир Фесенко.

Політолог застеріг, що спроба укласти широке замирення за зразком Гельсінських угод 1970-х років стане пасткою. Будь-які декларації без жорстких важелів впливу на Москву втратять сенс у найкоротші терміни.

Володимир Фесенко про небезпеку "мирного плану" Джареда Кушнера: відео

Позиції сторін перед консультаціями

Українська делегація на перемовинах наполягатиме на дієвих гарантіях безпеки та стабільній воєнній підтримці на випадок повторного нападу. Натомість Росія вкотре висуває вимогу про нейтральний статус Києва, хоча позаблоковість уже показала свою повну неефективність під час окупації Криму в 2014 році.

Раніше Джаред Кушнер повідомляв, що Сполучені Штати напрацьовують конкретні пропозиції для досягнення тривалого миру та створення нової безпекової системи. Водночас в Офісі Президента зазначали, що Київ відкидає будь-які поступки територіями та вимагатиме зупинки бойових дій по лінії зіткнення.