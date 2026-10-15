Зламати за місяць: як Росія планує знеструмити найбільші міста України

Росія підготувала план масштабних ударів для руйнування енергосистеми трьох українських міст до настання зими. Кремль розраховує знищити до 90% генерації Києва, Харкова та Одеси за один місяць атак.

Подробиці повідомляє видання New York Times із посиланням на перехоплений план ударів, переданий Києвом європейським партнерам.

Що відомо про російський план?

Москва розраховує позбавити Київ, Харків та Одесу тепла, води та світла за допомогою 70 балістичних ракет, 720 далекобійних дронів і 150 керованих авіабомб.

Саме стільки повітряних цілей у середньому прориває українську протиповітряну оборону щомісяця.

Загроза повного блекауту столиці та міст

Якщо російські розрахунки справдяться, три мегаполіси можуть втратити до 90% електричної потужності та теплопостачання, що спричинить колапс каналізаційних і водопровідних систем.

До початку повномасштабного вторгнення три столичні теплоелектроцентралі генерували близько 1,3 гігавата енергії, закриваючи три чверті потреб Києва взимку, проте цієї осені їхня потужність впала до 500 мегаватів.

Аналітикиня дослідницької групи Ukraine Facility Platform Марія Цатурян назвала удари по ТЕЦ і розподільчих підстанціях тактикою випаленої землі. У середу балістичні ракети пошкодили всі три столичні теплоелектроцентралі, через що місто тепер майже повністю залежить від зовнішніх ліній атомних і гідроелектростанцій.

Старший директор європейської консалтингової фірми Rasmussen Global Гаррі Неделку переконаний, що Кремль намагається використати енергетичний терор як останній важіль тиску.

Росіяни завдають величезних збитків, намагаючись залякати українців перед зимою та змусити їх здатися. По суті, капітулювати,

– уточнив Гаррі Неделку.

Військовий експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Дж. Джонс зазначив, що покарання цивільного населення для примусу до капітуляції історично рідко приносило бажаний результат агресорам.

Дефіцит ППО та удар по промисловості

Головною вразливістю України залишається гостра нестача протиракетних комплексів Patriot для перехоплення балістики. Під час останньої масштабної атаки захисники збили лише 4 із 39 запущених балістичних ракет, а швидкісні реактивні безпілотники дедалі частіше долають мобільні групи ППО.

Посол України в НАТО Альона Гетьманчук повідомила, що Київ терміново просить у партнерів ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів та зенітні комплекси середньої дальності для знищення реактивних дронів.

Руйнування торкнулися і промисловості: операційний директор Metinvest Олександр Мироненко повідомив про вимушену зупинку найбільшого металургійного заводу після влучання 17 балістичних ракет.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, через атаки на підприємства річні втрати податкових надходжень можуть сягнути 1,7 мільярда доларів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновлює удари безпілотниками по російських НПЗ у відповідь на терор і нові обмеження допомоги. Раніше Київ призупиняв ці атаки на вимогу президента США Дональда Трампа, проте відсутність зустрічних кроків змусила скасувати паузу.