Чи вдосталь для перемоги: у Великій Британії оцінили План Зеленського

План перемоги українського президента Володимира Зеленського має на меті зміцнити позиції нашої держави. Київ спільно з партнерами повинні мати спільну стратегію, яка б могла вплинути на Москву.

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв’ю РБК-Україна. На його думку, відповідний документ дійсно є планом до справедливого миру.

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У Британії оцінили План перемоги України

Я думаю, що це правильно, те що робить президент Зеленський, робить нову стратегію, з метою переконати Росію, що військові дії не будуть результативними,

– заявив Гарріс.

За його словами, він був радий отримати шанс, коли президент України був в Лондоні, обговорити з ним, разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і нещодавно новопризначеним генсеком НАТО Марком Рютте такі головні принципи.

Західні посадовці, як каже посол, повністю погоджуються з метою Плану перемоги Володимира Зеленського, а саме – зміцнити позицію України до кінця 2024 року. Він також нагадав, що у США вже незабаром буде нова адміністрація президента.

"І ми хотіли б, що на цей момент Україна була у сильній позиції й у військовому плані, і у дипломатичному плані, і також в економічному плані. Таким чином, і через співпрацю з нашими партнерами, ми зміцнюємо підтримку для України", – додав британський представник.

До слова, Гарріс також вважає, що Україна вже близько до вступу в НАТО. Водночас він не може сказати, коли саме буде запрошення. За його словами, не тільки Україна буде в НАТО, але також і НАТО буде сильнішим з Україною.