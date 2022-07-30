Російське вторгнення зірвало плани Китаю щодо Тайваню, – Гудков

Через візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню зростає світова напруга. Китай погрожує збити американський літак, а Тайвань підняв у небо винищувачі.

Це поки не початок нового конфлікту, а загострення старого. Про це в ефірі 24 каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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На його думку, вторгнення росії в Україну зірвало плани Китаю щодо жорстких дій до Тайваню.

Китай не задоволений росією не тільки, тому що путін вторгнувся Україну. Це він переніс. Для них це не така важлива проблема,

– повідомив Геннадій Гудков.

Він зазначив, що очевидно якісь дії чи якийсь план був у Китаю щодо Тайваню. Проте російська агресія його зірвала.

Російський опозиційний політик припустив, що про це знали американці. Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі може бути невипадковим. Саме тому американці зараз роблять доволі рішучі кроки, щоб цей план Китаю не спрацював.

"Ми розуміємо військову потужність Китаю й ми розуміємо, що острів Тайвань – це всього 36 тисяч квадратних кілометрів, які населені 23 міліонами мешканців. Ми чудово розуміємо бойову та військову могутність цієї держави, де півтора мільярда людей. Там може бути мобілізовано до 100 мільйонів, коли в Тайвані всього проживає 23 мільйони", – розповів Геннадій Гудков.

Він підсумував, що очевидно був якийсь план, але агресія росії його зірвала. Китай все ще продовжує рухатися по цьому плану й очевидно візит американців зовсім не випадковий.

Дивіться відео Гудков про Китай:

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