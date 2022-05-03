Плани Путіна міняються, – військовий експерт відповів, чи є шанси вистояти на "Азовсталі"

Російські окупанти розпочали потужний штурм "Азовсталі" у Маріуполі. Українські оборонці просять уряд втрутитися та розв'язати це питання.

Шанси вистояти, звичайно, є. Однак є нюанси. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

Увага Окупанти розпочали штурм "Азовсталі"

За його словами, ситуація на "Азовсталі" дуже важка. Тож говорити про шанси можна лише, якщо на власні очі побачити, що там насправді відбувається.

"Ситуація надзвичайно складна. Вперше окупанти намагались штурмувати "Азовсталь" напередодні. В той же день, коли Путін начебто віддав наказ, щоб цього не робити. Але ми знаємо, що насправді дуже часто російські посадовці відверто брешуть", – сказав експерт.

Він також додав, що перші спроби штурмувати Маріуполь були невдалими.

Однак зараз є розуміння, що у російського керівництва плани змінюються,

– сказав Мусієнко.

Як він пояснив, у Кремлі бачать, що до 9 травня треба подати хоча б якісь "перемоги".

Головні складності

На думку військового експерта, потрібно відновити канали зв'язку з ООН та Червоним Хрестом та намагатися докласти максимум зусиль для того, аби припинився вогонь та штурм.

"Я переконаний, такі домовленості були досягнуті, але Росія вчергове їх брутально знищує і порушує. В цьому і є на цей момент великі труднощі", – додав він.

Росіяни почали штурм Маріуполя: останні новини міста

Раніше понад місяць російська сторона зривала всі можливі гуманітарні коридори з Маріуполя.

Вдень 2 травня російські окупанти знову почали бомбити завод "Азовсталь", де перебувають українські захисники полку "Азов" та цивільне населення Маріуполя. Загарбники обстрілювали завод з усього, що в них було: наземної, надземної та корабельної артилерії, а також танків і мінометів. Того дня від рук загарбників загинули 2 мирні жінки.

А вже 3 травня Російські загарбники у Маріуполі розпочали штурм "Азовсталі", підтверджують маріупольські захисники. Перед цим окупанти кілька годин бомбили завод.

Чи є шанс вистояти: Мусієнко про штурм "Азовсталі" – дивіться відео