Вже є підтвердження, – полковник запасу розкрив літні плани росіян на фронті

Росія перекидає оперативно-тактичні резерви в район Добропілля, намагаючись досягти тактичних успіхів до 9 травня, і лише починає накопичувати стратегічні резерви для літньої кампанії. Водночас взяття Слов’янська і Краматорська за найоптимістичнішими сценаріями можливе мінімум за 3 – 4 роки.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що якщо українська сторона не повторить торішніх помилок, то російська економіка згорить швидше, ніж Росія досягне цілей.

Які плани в росіян на літню кампанію?

Росіяни виводять частини з зон активного бойового зіткнення, дають їм короткий перепочинок і кидають на пріоритетні напрямки, щоб створити локальний тиск. Найімовірніший вектор удару – Покровсько-Мирноградська агломерація, звідки росіяни просуватимуться через Родинське в бік Добропілля, скориставшись тим, що листя на деревах вже ускладнює спостереження з дронів.

Росіяни вже захопили частину Родинського. Вони просуватимуться через висоту від Мирнограда, а далі повернуть на північний схід – до Краматорська. До 9 травня вони спробують вийти до Добропілля, а Слов’янськ, Краматорськ і Запоріжжя – це вже цілі літньої кампанії, до якої вони лише починають накопичувати резерви,

– сказав Світан.

Питання примусової мобілізації досі не вирішене, і все залежить від того, чи витримає російська економіка додаткове навантаження. Стратегічні цілі залишаються незмінними: захопити Донецьку та Запорізьку області й розширити сухопутний коридор – але це ті самі завдання, що не були виконані минулого року і перенесені на цей сезон.

На думку полковника запасу ЗСУ, захопити Краматорськ і Слов’янськ навіть теоретично можливо лише за умови, що Україна зніме війська з ключових напрямків заради сумнівних операцій на кшталт Курського напрямку.

"Кожен етап просування до Слов’янська – це окрема річна кампанія: спочатку лівий беріг річки Оскіл, потім лівий беріг Сіверського Донця з виходом на Ізюм, і лише тоді – штурм самого Слов’янська і Краматорська. Мінімум 3 – 4 роки, а цього часу в росіян просто немає, бо ми спалими їхню економіку ударами по НПЗ", – наголосив Світан.

Важливо! У Росії зараз розглядають 3 можливі сценарії розвитку подій: затягнути бойові дії до 2028 року, звалити провину на генералів і заморозити конфлікт, або ж вдарити по північному флангу НАТО. Який із них обере Москва – визначатиметься насамперед тим, наскільки ефективно Україна воюватиме і виснажуватиме противника.

