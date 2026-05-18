У Зеленського сказали, де Росія наступатиме влітку

Станом середину травня російські окупанти не досягнули очікуваного результату на полі бою. Однак у 2026 році ворог і далі буде сконцентрований на спробах вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив 24 Каналу, що росіяни розвиватимуть свій наступ також на Запорізькому напрямку – на стику Дніпропетровської і Запорізької областей. Росіяни часто уточнюють свої плани насамперед щодо термінів, але зараз вони не виконали жодного дедлайну.

Чи досягнуть росіяни поставлених цілей?

Павло Паліса зазначив, що у загарбників було завдання до кінця квітня захопити Костянтинівку, але вони далекі від досягнення цієї мети. Російське керівництво дало своїм угрупованням наказ створити умови і розпочати штурм Краматорсько-Слов'янської агломерації у кінці травня – на початку червня. Очевидно, що це завдання також не буде виконане.

"З огляду на те, що бачу, загалом я не вірю в те, що у найближчі 3 – 4 місяці росіяни будуть спроможні виконати поставлені завдання. Окрім того, завдання, яке їм поставили до початку вересня – вийти на адміністративний кордон Донецької області – вони теж не виконають. Я більш схильний вважати, що до кінця року їм це також не вдасться", – заявив заступник керівника ОПУ.

Зверніть увагу! Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов 7 травня повідомив, що Росія вже розпочала весняно-літній наступ. Однак зараз окупанти не використовують бронетехніку, тому не варто очікувати загострення.

Літній наступ Росії: що планує ворог?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує наступ та поповнення війська. Зокрема, шляхом розширення мобілізації. Тому перед Україною стоїть мета збільшити безповоротні втрати Росії, розширити застосування БпЛА на полі бою та більш активно завдавати ударів по російському оборонному й нафтовому сектору.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") розкрив, чого чекати від росіян влітку. Він підкреслив, що зараз багато говорять про літній наступ ворога, проте не мовиться про масовані атаки бронетехнікою. Окупанти здійснюють атаки невеликими піхотними групами, які активно ліквідуються Силами оборони України.