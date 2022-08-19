Після захоплення Києва росія збиралася поставити на чолі "уряду" Януковича і Медведчука, – ЗМІ

російська влада готувала два маріонеткові уряди в Україні. Окупанти збиралися поставити на чолі експрезидента Віктора Януковича та кума путіна Медведчука.

Такі зміни росія хотіла запровадити після того, як захопить Київ. фсб протягом багатьох років проводило таємні операції, щоб проникнути в українські інституції.

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Проросійські уряди мали очолити Янукович і Медведчук

фсб співпрацювала з відомими колаборантами та планувала зробити в Україні щонайменше два проросійські уряди. Їх мали очолити колишній президент Віктор Янукович та затриманий нардеп Віктор Медведчук.

Зазначається, що Янукович був на чолі групи, яка зібралася в білорусі на початку березня, ймовірно, щоб напасти на Київ та повернути владу. Друга група експрезидента зібралася на території південної України, яка була захоплена російськими військами на початку вторгнення.

Як російські агенти хотіли влаштувати безлад в Україні

Як зазначають у ЗМІ, офіцери фсб були настільки впевнені, що захоплять владу в Києві, що останні дні перед війною облаштовували житло у столиці.

З перехоплень СБУ стало зрозуміло, що фсбшники запитували у колег деталі про квартири та інші місця, які вони зможуть використовувати як безпечні резиденції або бази операцій. За кілька днів до війни ворожим агентам наказали покинути Київ, але залишити ключі від своїх резиденцій для прибуття російських оперативників.

До речі, кількість російських агентів в Україні зросла приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення.

Чому провалилися плани російських спецслужб

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що путін справді хотів захопити Київ за умовні три дні. Для цього планувалось використати весь арсенал й всі інструменти кремля: від військових до диверсійних груп та агентів впливу.

За словами Дехтяренка, у цій схемі спецслужби мали свої чіткі завдання. До прикладу, сфера відповідальності фсб полягала в розвідувально-підривній діяльності, підготовці й взаємодії з колаборантами, щоб швидко сформувати окупаційну владу на місцях.

росіяни призначили ролі навіть приватним охоронним структурам. І завдяки тому, що СБУ зіграла на випередження, більшість із цього кремль не зміг реалізувати.

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