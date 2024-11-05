Я шокований, – Андрющенко про плани Росії щодо окупованого Маріуполя

Російські банки ВТБ та Сбербанк впровадили пільгову іпотеку для росіян на придбання житла в новобудовах Маріуполя. Це призводить до того, що в місті зростає кількість російських громадян.

Про це в розмові з 24 Каналом поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що це відбувається тому, що Маріуполь підпадає під пільгове кредитування, яке компенсується федеральним бюджетом Росії. Всі інші пільгові програми закриті.

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Наказ Пушиліна щодо будівництва у Маріуполі

Російський ринок нерухомості та іпотеки, як зазначив Андрющенко, перебуває у глибокій стагнації – на межі тотального колапсу. Однак залишається окупований Маріуполь, куди росіяни продовжують приїжджати. В місті збільшується кількість "мурашників", адже щотижня росіяни закладають нове будівництво, навіть з перенесенням робіт на 2025 рік.

Працює банальна схема, яка діє згідно з наказом Пушиліна. З наступного року ті, хто починають іпотечне будівництво на території окупованої частини Донецької області, мають віддавати 10 – 20% від побудованого житла не в іпотеку, а це має бути "компенсаційне" житло,

– розповів Андрющенко.

Окупаційна влада заманює росіян в Маріуполь

Всі ці "схематозники", які будують житло від банків і які живляться російським бюджетом, як наголосив Андрющенко, намагаються розпочати будівництво до того, як почне діяти наказ Пушиліна. Через це зростає кількість багатоповерхівок.

Я шокований від цього, ніколи раніше такого будівництва в місті не було. Воно взагалі не притаманне місту і не несе ніякого сенсу: ні архітектурного, ні історичного, ні економічного. Росіяни лізуть в Маріуполь та викуповують ці квартири. Їм тут обіцяють новий рай на землі,

– розповів Андрющенко.

Він пояснив, що на території Росії банк ВТБ дає кредити для іпотеки під 27%, у Маріуполі – під 2%. В Росії закриті всі програми фінансування. "Гарантовані" державою іпотечні кредити залишаються лише на окупованій території, або, імовірно, на Далекому Сході, в районі Камчатки, Сахаліна, в Ямало-Ненецькому окрузі. Тому росіяни віддають перевагу Маріуполю.

Кількість росіян в Маріуполі може зростати, але місць роботи – ні

Якщо з початку іпотечних програм росіян в Маріуполі побільшало щонайменше на 20%, то у разі продовження окупації на наступний рік і збереження такого темпу будівництва, їхня кількість, за підрахунками Андрющенка, може збільшитись на 50 – 70 тисяч.

"Це вже буде не якась, умовно кажучи, Бурятія, це буде Санкт-Петербург, Москва чи інші великі міста Росії. Проте незрозуміло, що вони будуть робити далі. Тому що до цієї іпотеки в комплекті йде робота, яку пропонують росіянам. На будівництві зарплатня 150 – 200 тисяч рублів. Потім вони все відбудують, але ж виробництва там не планується", – зауважив Андрющенко.

Радник міського голови підсумував, що окупаційна влада має на меті забудовувати історичний центр Маріуполя. Якщо раніше, до окупації, в місті були 1-поверхові або 4-поверхові будинки, то тепер будують 9-поверхові й вище.