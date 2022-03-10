Плани ворога зламані, – Резніков заявив, що Україна починає контратакувати

24 лютого Росія почала віроломну війну проти України. Наша держава уже більше двох тижнів дає гідну відсіч ворогу. Міністр оборони України звернувся до українців.

Олексій Резніков подякував захисникам України, усім учасникам народного спротиву, медикам, рятувальникам, волонтерам. Він наголосив, що разом – ми сила, яку не здолати.

Актуально Не намагайтеся перечекати війну, шукайте роботу, – Резніков

Україна починає контратакувати

Міністр оборони наголосив, що Україна чинить опір російській інтервенції уже два тижні. Він наголосив, що ніхто у світі не вірив, що Україна зможе вистояти, тим більше, що нам вдасться протриматися настільки довго. Резніков додав, що Україна не просто тримається, але й починає йти в контратаку.

Плани ворога зламані. Увесь світ це бачить та намагається осягнути зміни,

– сказав глава Міноборони.

Звернення міністра оборони від 10 березня: дивитися відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!