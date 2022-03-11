Плани захопити Миколаїв і просунутися до Запоріжжя провалилися: росіяни перейшли в оборону

Українська армія руйнує плани російських загарбників на півдні України. ЗСУ завадили захопити Миколаїв та просунутися до Запоріжжя і Кривого Рогу.

Спроба просунутися до Кривого Рогу – провалилася

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти не змогли реалізувати плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом.

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Також орді не вдалося просунутися у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг.

Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони.

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