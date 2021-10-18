Планова перевірка: у Китаї спростували випробовування гіперзвукової ракети

У Китаї спростували інформацію про начебто випробовування країною гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд. Це нібито була лише планова перевірка космічного корабля.

Новина про те, що Китай випробував гіперзвукову ракету, що здатна нести ядерну зброю, з'явилася у Financial Times. Відповідну інформацію заперечив речник Міністерства закордонних справ Китаю Жао Ліджіан.

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За словами Ліджіана, провели планове випробування для перевірки різних типів технологій багаторазового використання космічних кораблів.

Це не була ракета, це був космічний корабель. Це (тестування – 24 канал) має велике значення для зменшення витрат на використання космічних кораблів,

– сказав речник МЗС Китаю.

Він додав, що новина про випробовування Китаєм здатної нести ядерний заряд гіперзвукової ракети була неточною.

Що цьому передувало

Про те, що у серпні 2021 року Китай випробував відповідну гіперзвукову ракету видання Financial Times повідомило із посиланням на 5 поінформованих джерел.

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Мовилося про те, що ракета нібито облетіла Землю на низькій орбіті, а потім була спрямована до цілі, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".