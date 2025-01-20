Помста за смерть пацієнтки: прокуратура розкрила мотив замаху на заступника голови МОЗ

Друзі жінки, яка померла внаслідок ДТП у столичній лікарні, вирішили помститися лікарю, звинувативши його у трагедії. Зловмисники готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я, але їх плани зірвали правоохоронці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру. Підозрювані – мешканець столиці та його знайома – звинувачують лікаря у смерті своєї подруги.

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Планували помсту за смерть подруги

За даними слідства, трагедія розпочалася з ДТП у жовтні 2024 року, коли жінка отримала тяжкі травми й померла в лікарні під наглядом заступника міністра, який чергував того дня як лікар-анестезіолог. Друзі загиблої вважали, що в її смерті винен медик, і вирішили помститися.

Зловмисники стежили за лікарем, орендуючи автомобілі та квартиру у тому ж житловому комплексі, де він мешкає. Вони придбали зброю для злочину, але їхні плани зірвали правоохоронці.

Правоохоронці зірвали плани замовного вбивства / Фото Київська міська прокуратура

Під час передачі грошей за пістолет підозрюваних затримали на гарячому. Раніше правоохоронці задокументували передачу авансу за зброю.

За процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури підозрюваним повідомлено про підозру за замах на вбивство. Наразі ж вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.