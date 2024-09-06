Новий міністр молоді та спорту розповів про плани співпраці з Усиком

Матвій Бідний розповів про плани щодо співпраці з боксером Олександром Усиком. Новий міністр розповів, що вони вже обговорювали зі спортсменом спільну роботу.

У четвер, 5 серпня, Матвія Бідного офіційно затвердили на посаду міністра молоді та спорту України. До цього він був виконуючим обов'язки.

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Бідний про співпрацю з Усиком

На запитання, чи можна зараз говорити про співпрацю Олександра та Міністерства молоді та спорту України, Матвій Бідний відповів позитивно.

Абсолютно! Ми дуже багато говорили з Олександром. Бачимо спільний шлях, уже намітили кроки, які плануємо реалізовувати. Упевнений, що багато працюватимемо разом,

– повідомив новий міністр.

Зокрема він розповів про перші результати, зазначивши, що будь-які зміни у спортивній сфері, особливо такі глибокі й системні, потребують часу, аби досягти значних результатів.

"Сьогодні маємо низку викликів, які вимагають комплексного підходу, починаючи від недостатньої кількості якісного спортивного резерву до впровадження сучасних науково-методичних підходів до підготовки спортсменів. Пріоритетом є розвиток масового спорту, що закладе фундамент для якісного резерву та сприятиме залученню якомога більшої кількості громадян до активного способу життя та, як наслідок, спорту вищих досягнень", – додав Матвій Бідний

Нагадаємо, що попередником Матвія Бідного був Вадим Гутцайт. Наразі ексміністр працює на посаді голови Національного олімпійського комітету в Україні.