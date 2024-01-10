Про це 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що питання щодо формату відкрите. Він додав, що були припущення про те, що Росія може вдатися до ядерного удару, адже у неї недостатньо звичних засобів ведення війни.

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"Цього не буде. Адже для Путіна це нецікаво. І він отримає відповідний фідбек миттєвий", – сказав Клочок.

На його думку, Росії буде вигідний військовий конфлікт із НАТО, адже вона врешті-решт програє Альянсу. НАТО буде вимушене вступати у війну. Враховуючи те, що реформа блоку незавершена, то там можуть довго думати про те, як відповідати після початку агресії.

У будь-якому випадку пряме зіткнення з НАТО для Росії дуже вигідне,

– переконаний керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Країни Скандинавії, переконаний Клочок, є об'єктом атаки Росії. Країна-агресорка, як вважають російські "експерти", дуже стурбована тим, що Балтійське море перетвориться на "внутрішнє море Північноатлантичного альянсу".

"І коли вони отримають такий прямий конфлікт, то Кремлю буде дуже легко пояснити, чому Росія розпочала так звану "спецоперацію". Вони скажуть: "Ми ж в Україні воюємо не з Україною", – додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До того ж Владімір Путін наголошував, що в Україні нібито триває війна "з усім Заходом, а не проти України". Тобто так зміщується акцент. Відповідно, росіянам треба провокація.

Заклики мають підстави

Валерій Клочок зазначив, що у 2023-му році російські повітряні об'єкти уже неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО. Альянс багато разів підіймав у небо винищувачі.

"Тому заклики й Швеції, й Норвегії, й інших про те, що треба підвищувати свою обороноздатність, – не безпідставні. Вони ґрунтуються на конкретних даних", – наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Риторика Німеччини, Норвегії, Швеції та інших країн про підвищення обороноздатності та реформування Збройних Сил – це сигнали про те, що Європа дійсно розуміє загрозу.

Якщо Росія таки досягне своєї мети – сяде за стіл переговорів із Заходом, де розглядатиметься й питання України, – то Клочок погоджується з тим, що це може бути історія а-ля Карибської кризи.

"Коли дійдуть уже до точки кипіння, й всі країни розподілять сферу впливу. І це буде таким приводом для виходу із кризової ситуації. І воно, ймовірно, все до цього йде", – припускає керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Що таке Карибська криза Це дуже напружене протистояння між СРСР та США, яке сталося унаслідок того, що Радянський Союз таємно розмістив свої ядерні ракети на Кубі у жовтні 1962-го року. Це зробили у відповідь, коли у Туреччині встановили американські ракети. Обидві держави наблизилися до прямого військового протистояння. А також – до загрози початку ядерної війни.

Країни усвідомлюють загрозу