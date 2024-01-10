Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что вопрос о формате открыт. Он добавил, что было предположение о том, что Россия может прибегнуть к ядерному удару, ведь у неё недостаточно привычных средств ведения войны.

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"Этого не будет. Ведь для Путина это неинтересно. И он получит соответствующий фидбек мгновенный", – сказал Клочок.

По его мнению, России будет выгоден военный конфликт с НАТО, ведь она в конце концов проиграет Альянсу. НАТО будет вынуждено вступать в войну. Учитывая, что реформа блока незавершенна, там могут долго думать о том, как отвечать после начала агрессии.

В любом случае прямое столкновение с НАТО для России очень выгодно,

– убежден руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Страны Скандинавии, уверен Клочок, являются объектом атаки России. Страна-агрессор, как считают российские "эксперты", очень обеспокоена тем, что Балтийское море превратится во "внутреннее море Североатлантического альянса".

"И когда они получат такой прямой конфликт, то Кремлю будет очень легко объяснить, почему Россия начала так называемую "спецоперацию". Они скажут: "Мы же в Украине воюем не с Украиной", – добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

К тому же Владимир Путин подчеркивал, что в Украине якобы идет война "со всем Западом, а не против Украины". То есть так смещается акцент. Соответственно, россиянам нужна провокация.

Призывы имеют основания

Валерий Клочок отметил, что в 2023-м году российские воздушные объекты уже неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО. Альянс много раз поднимал в небо истребители.

"Поэтому призывы и Швеции, и Норвегии, и других о том, что нужно повышать свою обороноспособность, – небезосновательны. Они основываются на конкретных данных", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Риторика Германии, Норвегии, Швеции и других стран о повышении обороноспособности и реформировании Вооруженных Сил – это сигналы о том, что Европа действительно понимает угрозу.

Если Россия достигнет своей цели – сядет за стол переговоров с Западом, где будет рассматриваться и вопрос Украины, – то Клочок соглашается с тем, что это может быть история а-ля Карибского кризиса.

"Когда дойдут уже до точки кипения, и все страны распределят сферу влияния. И это будет поводом для выхода из кризисной ситуации. И оно, вероятно, все к этому идет", – предполагает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Что такое Карибский кризис Это очень напряженное противостояние между СССР и США, которое произошло из-за того, что Советский Союз тайно разместил свои ядерные ракеты на Кубе в октябре 1962-го года. Это сделали ответ, когда в Турции установили американские ракеты. Оба государства приблизились к прямому военному противостоянию. А также – к угрозе начала ядерной войны.

Страны осознают угрозу