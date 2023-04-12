111 років історії: як Пласт понад століття виховує незламних українців

Пласт 12 квітня святкує свою 111 річницю. Саме цього дня у 1912 року прозвучала перша Пластова Присяга. Її склав гурток Олександра Тисовського. Відбулася історична подія у Львові.

Перший з'їзд пластових гуртків відбувся вже у 1913 році. Окрім того, цього ж року провели перший мандрівний табір.

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Ось уже 111 років Пласт – найбільша молодіжна організація України – виховує незламних українок та українців. Виростаючи, вони прославляють свою державу гучними перемогами та продовжують боротьбу за свободу й майбутнє України.

Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим, жити за Законом Пласту і слухатись пластового проводу,

– мовиться у присязі Пласту.

До Дня народження Пласт запустив масштабний збір

З нагоди 111 Дня народження молодіжна організація Пласт запустила збір грошей, аби провести 150 літніх таборів. Це дасть змогу продовжити пластову програму для 5000 українських дітей. Вони розвиватимуться як особистості, аби, подорослішавши, подбати про розвиток України.

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