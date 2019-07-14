Пластикові дороги – революція у будівництві

Уявіть, що будівництво дороги займає лічені тижні, а не довгі місяці. Строк їхнього використання втричі довший, ремонт швидший ніж будь-коли, а виготовляються вони з переробленого пластика!

Важко в це повірити, коли щодня бачиш стан українських доріг і те, як довго їх будують та ремонтують. Але будівництво пластикових доріг це не далеке майбутнє, а наше сьогодення. Розробкою таких доріг займається голландська компанія VolkerWessels, яка ще в 2018 у Нідерландах в місті Зволле у тестовому режимі відкрила пластикову дорогу для велосипедистів довжиною в 30 метрів.



Велосипедна доріжка з переробленого пластику у нідерландському місті Зволле

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В листопаді того ж року розробники PlasticRoad виграли Cobouw Award в категорії "найкращий продукт", а також була відкрита друга в світі пластикова дорога в місті Гітгорн.



Будівництво другої в світі пластикової дороги в місті Гітгорн

Який пластик використовують для будівництва модулів?

Існує багато видів пластику, а отже і багато видів відходів, кожен з різними властивостями. Різниця у властивостях пластику, що використовується, має значний вплив на форму і міцність конструкції. У рамках консорціуму PlasticRoad це питання відводиться партнерам Total та Wavin, які є фахівцями в галузі переробки пластику.

У пілотних проектах в Зволле і Гітгорні брався перероблений пластик (поліпропілен). Для цього використовувались побутові відходи, які до сих пір спалюються або відвозяться на сміттєзвалища.

Для кращого уявлення про те, які продукти можуть бути перероблені для будівництва пластикових доріг, наведемо приклад: одноразовій посуд, різноманітні упаковки продуктів, ковпачки з під пляшок, соломинки, пластикові меблі та різні частини автомобілей. Тим не менш, це лише невеликий список всіх виробів з пластику, які можуть бути використані в PlasticRoad.

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Які переваги пластикових доріг?

1. Головною сировиною для виробництва є пластик, мільярди тон якого знаходяться в океані та на звалищах. Будівництво таких доріг зможе частково вирішити проблему забруднення планети пластиком.

2. Дороги складаються з модульних панелей, порожніх усередині, тож там можна розміщувати кабелі та труби. Крім того всередині може збиратися дощова вода, тож вирішується проблема затоплення під час злив.

3. Оскільки дорога будується з модулей, то на її встановлення потребується на 70% менше часу ніж звичайно.

4. Пластикове покриття довговічне, стійке до вибоїн та тріщин, а якщо й відбувається пошкодження, то модуль дороги знімається, повторно перероблюється та швидко встановлюється.

5. Можливі наступні варіанти подальшого вдосконалення: підігрів доріг, встановлення датчиків дорожнього руху, тощо.

6. Дороги витримуватимуть температури від -40 до +80 °C.

7. Очікуваний строк служби 30 років.

Не єдина технологія будівництва пластикових доріг

Ще в 2002 році професор хімії індійского Інженерного коледжу Тіагараджара, Раджагопалан Васудеван (Rajagopalan Vasudevan) розробив інноваційне, екологічне та доступне рішення для переробки пластикових відходів шляхом їх повторного використання для асфальтування доріг. Цього новатора називають "пластиковою людиною Індії".



Раджагопалан Васудеван

Він запатентував технологію перетворення звичайного сміття в дорожнє покриття, яке частково заміняє бітум – основний компонент асфальту. У методиці Васудевана використовують тонко подрібнене пластикове сміття, яке додають до нагрітого бітуму.

В якості сировини для дорожнього покриття використовують майже всі види пластикових відходів, але в основному це пляшки з-під води або газованих напоїв. Спочатку їх сортують, після чого очищають, висушують і подрібнюють. Подрібнений пластик змішують і плавлять при температурі близько 170 ° C. Потім в розплавлений пластик додають гарячий бітум. Після змішування суміш укладають, як звичайний асфальт.

Завдяки технології Васудевана в Індії вже побудовано близько 100 тисяч кілометрів доріг з використанням пластику.

Використання переробленого пластику для будівництва доріг не тільки допомагає зменшити кількість сміття, а й створює робочі місця для тисяч людей, які займаються прокладкою доріг. Фахівці з управління твердими відходами Індії повідомляють, що на кожен кілометр дороги потрібна 1 тонна пластикових відходів. Пластикові дороги в Індії є не тільки більш екологічними, але і більш міцними, вони в порівнянні зі звичайним покриттям служать в 3-5 рази довше.

Пластикові дороги – це рішення багатьох екологічних та інфраструктурних проблем. Чекатимемо їх в Україні!

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