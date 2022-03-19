Плата за зраду: глава Держприкордонслужби передав своєму колезі з Білорусі 30 срібняків – відео

Очільник Державної прикордонної служби України та учасник російсько-української війни Сергій Дейнеко передав спеціальне "вітання" главі білоруських прикордонників.

Ситуація між Україною та Білорусією змінилася після нападу Росії. Проблема у тому, що територію України обстрілюють і з території сусідньої Білорусі.

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Глава Держприкордонслужби передав "вітання" колезі у Білорусі

Очільник української прикордонної служби передав голові білоруських прикордонників Анатолію Лаппо 30 срібняків. Це плата за зраду.

У відомстві наголосили, що це "вітання" зі зневагою. Ці "кошти" віддали послу Білорусі в Україні Андрію Соколу.

Очільнику білоруських прикордонників передали 30 срібняків:

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