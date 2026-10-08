Комунальники ризикують залишитися без зарплат: Мінфін пояснив черговість платежів

У Львові затримки казначейських платежів поставили під загрозу своєчасну виплату зарплат водіям громадського транспорту та двірникам. На рахунках міського бюджету є кошти, однак місто не може провести частину платежів, необхідних для роботи комунальних підприємств.

Міністерство фінансів у відповіді на запит 24 Каналу пояснило, як затримка надходження міжнародної допомоги впливає на фінансування бюджетних видатків. У відомстві запевняють, що видатки на зарплати працівникам бюджетної сфери залишаються пріоритетними, проте конкретного терміну відновлення платежів для львівських комунальників не назвали.

У Львові затримали платежі на понад 500 мільйонів

7 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Державна казначейська служба не проводить платежі за транспортну роботу та санітарне очищення міста. Від своєчасної оплати цих послуг містом залежить, зокрема, виплата зарплат водіям і двірникам. Мер попередив, що вже до кінця тижня частина працівників може не отримати зароблених грошей.

Загальна сума непроведених платежів перевищила 500 мільйонів гривень, але це не сума заборгованості із зарплат. До неї входять також кошти на підготовку до зими, медичні та освітні об'єкти й відновлення після російських обстрілів.

Якщо брати кошти, які підуть на зарплату працівників, то це, думаю, не більше ніж 10 мільйонів у цьому пакеті, хоча наступного місяця знову будуть платежі,

– пояснив Садовий в ефірі 24 Каналу.

Затримки стосуються й витрат, без яких підприємства не можуть виконувати свою роботу: закупівлі палива та матеріалів, розрахунків із підрядниками. Міський голова розповів, що Львів будує об'єкти для захисту інфраструктури, але не може оплатити потрібні матеріали та вже виконані роботи.

При цьому на рахунках міського бюджету залишаються значні кошти. Економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький навів дані, за якими станом на 6 жовтня залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів становили майже 128 мільярдів гривень, зокрема у Львові – близько 2,8 мільярда гривень. Проведення платежів залежить від установленої урядом черговості видатків, а частина залишків може мати цільове призначення. Про затримки казначейських платежів повідомляли й інші українські громади.

Працівники комунальних підприємств не обов'язково належать до категорії працівників бюджетних установ, зарплати яких фінансують першочергово. Наприклад, водій комунального транспорту отримує зарплату від підприємства, яке залежить від своєчасної оплати транспортної роботи містом.

Я, як міський голова, не маю морального права отримувати заробітну плату, поки двірники не отримують, поки водії трамваїв, тролейбусів не отримують. Я би хотів, щоби депутати Верховної Ради, члени уряду були солідарними. Спочатку гроші людям заплатимо, а потім собі зарплати будемо брати,

– заявив мер Львова.

Для вирішення проблеми він запропонував на рівні закону зробити зарплати працівників усіх рівнів захищеною статтею першої черги, а оплату праці посадовців проводити після виплат людям.

Рада має ухвалити закони для отримання допомоги

Для виконання частини зобов'язань перед міжнародними партнерами Україні потрібні рішення Верховної Ради. Ще у вересні прем'єр-міністр попереджав про ризики для державних фінансів і закликав депутатів прискорити ухвалення необхідних законопроєктів. Через невиконання встановлених умов під загрозою опинилася частина міжнародного фінансування із загального обсягу 29,5 мільярда доларів.

Причина полягає в затримці виконання частини умов програм співпраці з міжнародними партнерами, від яких залежить надходження коштів. Ця проблема не нова, і її визнають лідери держави,

– повідомили у Мінфіні.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що для отримання запланованої до кінця року допомоги парламенту потрібно ухвалити приблизно 40 законопроєктів. Вона висловила сумнів, що депутати встигнуть прийняти всі необхідні рішення.

Водночас між пленарними засіданнями Верховної Ради запланована 26-денна перерва: із 17 вересня до 13 жовтня. В Апараті парламенту пояснюють, що депутати продовжують працювати в комітетах, робочих групах та комісіях, однак пленарних голосувань у цей період немає.

Уряд робить усе можливе для прискорення ухвалення необхідних рішень у Верховній Раді. Діалог і співпраця з народними депутатами тривають на постійній основі,

– зазначили у міністерстві.

Кабінет Міністрів звернувся з проханням провести додаткове пленарне засідання 12 жовтня, не чекаючи запланованого повернення депутатів до голосувань наступного дня.

Частину видатків переносять на кінець року

Поки надходження частини міжнародного фінансування затримується, уряд коригує строки проведення окремих капітальних видатків. У Мінфіні уточнили, що це стосується, зокрема, будівництва й реконструкції, захисту та підготовки енергетики до зими. Оборона, обслуговування державного та місцевого боргу, зарплати працівникам бюджетної сфери, пенсії й соціальні виплати залишаються пріоритетними та фінансуються, як і раніше.

Йдеться про перенесення частини видатків на кінець року, а не про скасування програм чи відмову від робіт. Мета цього кроку не заощадження коштів, а розподіл наявного ресурсу відповідно до пріоритетів,

– пояснили у Мінфіні.

Відкладені видатки обіцяють профінансувати після надходження коштів від партнерів, коли для цього буде достатньо фінансового ресурсу. У відомстві також наголосили, що пріоритетними залишаються соціальні та гуманітарні видатки й підтримка тих, хто найбільше її потребує.

Для визначення черговості платежів Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Мінфіном постанову, яка поширюється на державний і місцеві бюджети. Казначейство забезпечує виконання встановленого урядом порядку проведення видатків.

Обмеження застосовуються не автоматично, а лише в разі підтвердженого дефіциту фінансового ресурсу за результатами прогнозу – тобто не діють щомісяця "за замовчуванням",

– уточнили у міністерстві.

Постанова діятиме до 31 грудня 2026 року. У Мінфіні називають цей порядок прозорим і передбачуваним інструментом управління публічними фінансами та наголошують, що він не змінює затверджених бюджетних призначень і не є секвестром.

Водночас у відповіді на запит 24 Каналу відомство не назвало конкретної дати відновлення платежів, від яких залежать зарплати львівських комунальників, і не уточнило, які саме неухвалені парламентом рішення безпосередньо вплинули на затримки у Львові.