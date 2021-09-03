Платили тисячі доларів: в Афганістані сім'ї видавали дочок заміж, щоб ті могли евакуюватися

Афганські жінки за будь-яку ціну намагалися втекти з захопленої талібами країни. У деяких випадках вони виходили заміж, аби евакуюватися з Кабулу.

Шлюб, як шанс втекти з пекла

Фейкові шлюби розкрили, коли афганці добралися у транзитну зону. Про це заявили американські чиновники, які займаються афганськими біженцями за кордоном. Вони вже повідомили Держдеп про це.

До теми Терористи "Талібану" заборонили жінкам бути міністерками в Афганістані

Деякі афганські жінки і дівчата, розміщені в одному з центрів евакуації в ОАЕ, повідомили, що їхні сім'ї змусили їх вступити в шлюб, щоб вони могли покинути країну, коли таліби захопили владу,

– мовиться у повідомленні.

Сім'ї платили чоловікам, які мають право на евакуацію, тисячі доларів. Натомість ті одружувалися з їхніми доньками, або просто вдавали ніби вони їхні чоловіки.

Американські дипломати в ОАЕ будуть інструктувати співробітників центру з виявлення потенційних жертв торгівлі людьми.

Чому жінкам в Афганістані небезпечно

Терористи ісламістського угруповання "Талібан" відомі своїм жорстоким поводженням з жінками. Так, група бойовиків до смерті побила багатодітну матір, яка відмовилася готувати їм їсти. Ще одна дівчина стала жертвою талібів, бо вийшла на вулицю без паранджі.