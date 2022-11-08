Платити не доведеться: Кабмін скасовує податки на ввезення генераторів та обігрівачів

Уряд скасував податки на імпорт важливих для опалювального сезону товарів. Йдеться про генератори, транформатори, обігрівачі та інше обладнання.

Відповідну постанову про скасування ПДВ та мита у Кабміні мають затвердити 8 листопада. Детальніше про це розповідає 24 канал.

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Перелік товарів, на ввезення яких скасовують податки

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Зокрема:

газогенератори,

електричні двигуни та генератори,

електрогенераторні установки

обертові електричні перетворювачі,

трансформатори,

електричні акумулятори,

електричні водонагрівачі та обігрівачі,

деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом, і теплом, задовольнити попит населення а також зменшити ціни на відповідну продукцію,

– підсумував Шмигаль.

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Скільки податків за ввезення генераторів знімали раніше

Напередодні у Державній митній службі нагадали правила оподаткування генераторів при переміщенні через митний кордон нашої держави.

Відповідно до 374 статті Митного кодексу, генератори, вартістю до 500 євро та вагою до 50 кілограмів, які перевозять транспортом, звільняються від письмового декларування та оподаткування.

Якщо ж товар перевищує дозволені норми, але коштує менше, ніж 10 000 євро, треба заплатити:

ввізне мито за ставкою 10% від фактурної вартості;

ПДВ за ставкою 20% від зазначеної в документах вартості з урахуванням суми ввізного мита.

Тобто, якщо генератор коштував 700 євро, доводилося платити 64 євро податків.

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