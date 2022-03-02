Платіжні картки Росії та Білорусі більше не працюють в Україні
Джерело:НБУ
Платіжні карточки, які випущені банками Росії та Білорусі, відтепер не працюють в Україні. Ні переказів, ні розрахунків, ні зняття готівки!
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Важливо На рахунок, який НБУ відкрив для ЗСУ, вже перерахували понад 6 мільярдів гривень
Ще 1 березня Нацбанк заборонив проводити такі операції з російськими та білоруськими банківськими карточками:
- Зараховувати кошти на рахунки клієнтів–фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Росії та Білорусі.
- Приймати в Україні платіжні картки, емітовані банками Росії та Білорусі (ніяких переказів, розрахунків та видачі готівки).
Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", – підкреслив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
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