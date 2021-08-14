Автівки проти людей: як ідея платного паркування розділила киян

Нещодавно з’явилася інформація, що у Києві можуть ввести плату за паркування біля житлових будинків. Ми вирішили розібратися, чи справді міська влада планує таке нововведення та як до ініціативи ставляться кияни.

Бої за паркування

Тижнями у ЗМІ та соцмережах ширилася інформація, що паркування біля свого будинку буде обходитися киянам у 25-35 гривень за годину.

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Але згодом у Київтранспарксервісі запевнили, що платних парковок на прибудинкових територіях підприємство не облаштовує.

Водночас заступник директора підприємства Євгеній Псьол припустив, якщо в майбутньому в столиці все ж зроблять платні стоянки на прибудинкових територіях, то це буде виключно на комунальній землі.

Начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін наголосив, що місто наразі не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців. Однак все ж є потреба в упорядкування парковки у дворах.

Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само як місто робить це на під'їздах до лікарень чи біля навчальних закладів. Хаотичне розміщення автомобілів, причому не лише мешканців будинку, а й працівників сусідніх офісів, заважає проїзду як швидких та аварійних служб, так і мешканцям самих будинків, –

пояснив Рахматуллін.

У Києві є проблеми з хаотичним паркуванням / Фото Pixabay

Чи доречна це ідея

Транспортний аналітик, урбаніст Олександр Гречко, пояснив, що ніде від офіційних джерел не говорилось про паркування у дворах для жителів за 25-35 гривень за годину. Це так не правильно протрактували наміри КМДА виконати впорядкування паркування у дворах, але це різні речі.

Паркування за тарифом 25-35 гривень здійснюється тільки на виділених паркомісцях вздовж дороги або на тротуарах обабіч дороги.

Втім, експерт вважає, що у Києві обов'язково потрібно впорядковувати паркування у дворах будинків. В першу чергу для того, щоб це не заважало пересуванню жителів, автомобілі не знищували газони та не заважали проїзду швидкої допомоги чи пожежної машини. Вже були випадки, коли квартири вигорали через те, що не могла вчасно заїхати пожежна машина. Як мінімум, треба зробити розмітку де можна паркуватися і де це робити категорично заборонено.

Водії часто скаржаться на те, що нібито поруч немає паркінгів чи стоянок, однак мої дослідження показують, що водії не ставлять свій автомобіль у платний паркінг навіть, якщо до нього йти 10 хвилин від будинку. Багато водіїв паркуються з порушенням, бо не тільки не знають чи не хочуть виконувати ПДР, а ще й тому, що шанси отримати штраф за паркування на тротуарі та газоні мінімальні,

– каже Гречко.

Він додав, що наскільки йому відомо у місті зараз опрацьовується механізм резидентського паркування. Це коли житель будинку матиме змогу пріоритетно паркуватися на прибудинковій території і платитиме за це певну невелику суму. Таким чином він буде оплачувати послугу паркування свого приватного авто, оскільки часто у дворах значно менше паркомісць, ніж квартир.

Тобто своєю платою за паркування у дворі автовласник оплачує те, що він займає частину загальної ділянки (ОСББ чи міста), на котрій не стають люди, котрі не мають автомобіля. Також резидентське паркування покликане обмежити можливість безкоштовного паркування осіб, які приїжджають на автомобілі в офіс і кидають автомобіль в найближчому дворі на цілий день, тому що там інспектори не штрафують за несплачене паркування, а на вулицях міста штрафують.

Олександр Кудрявцев, керуючий АБ "Олександра Кудрявцева", сприймає ідею з платними паркуваннями біля домівок негативно. Адже іноді паркування у дворі це чи не єдина можливість хоча б десь припаркувати автомобіль. Тому введення якихось заборон в цьому напрямку зараз, на мою думку, не на часі. Місцева влада має спочатку створити умови для альтернативного паркування, а вже потім розв'язувати питання про паркування у дворах: заборонити, зробити платним тощо.

Крім цього, може постати питання чи в усіх дворах можна запровадити такий механізм? Там де прибудинкова територія перебуває у комунальній власності, так, але що робити, коли в будинку створене ОСББ?

– каже Кудрявцев.

Кияни негативно ставляться до пропозиції зробити паркування поблизу домівок платним / Фото Pixabay

Григорій Маленко, депутат Київради, голова депутатської фракції "Голос", додає, що місцева влада, передаючи земельні ділянки для житлового будівництва, передає землю не тільки безпосередньо під будинок, але і з прибудинковою територією. Тобто власники квартир у будинку набувають право на землю під житловим будинком і на прибудинкову територію. І можуть паркуватися під будинком, де проживають постійно – безкоштовно.

Потрібно упорядкувати цей момент юридично. Наприклад, провести моніторинг прибудинкових територій на предмет їхньої належності до ОСББ або житлово-будівельних кооперативів. Якщо право на прибудинкову територію не оформлене за ОСББ або ЖБК, жителям будинку треба запропонувати його оформити.

Ідеї щодо платного паркування у низці спальних районів треба скоригувати так, щоб не постраждали мешканці конкретних вулиць. А от, якщо ви гість старого Подолу чи приїхали в ресторан на Золоті Ворота, і хочете припаркуватись на кілька годин у дворах – якраз на шкоду мешканцям, то тут все логічно – треба платити,

– каже Маленко.

На його думку, "саме такий підхід може убезпечити від хаотичного розміщення автомобілів, яке заважає проїзду автомобілів "швидкої" допомоги та аварійних служб".

Він додав, що було б логічно, якби частина отриманих коштів за паркування абияк пішла потім на благоустрій саме прибудинкових територій, які є в списку платних парковок.

Як до такої ініціативи поставилися кияни

Киян до такої ініціативи поставилися по-різному. Цілком логічно, що ті, хто володіють автомобілями, ініціативу з платними паркуваннями поблизу домівок розкритикували.

Де я маю залишати свою машину, як не біля будинку, у якому живу? Я сплачую внески за обслуговування прибудинкової території, то чому ще маю платити за паркування? До того ж запаркуватися у Києві – справжня проблема, якщо десь у центрі є платні паркінги, то у спальних районах такого щастя немає,

– каже киянин Володимир.

Олексій, який разом з родиною мешкає на Позняках каже, що спочатку забудували все навкруги так щільно, що про нормальну парковку ніхто й не подумав, а тепер люди змушені тіснитися, де можуть.

Ми з сусідами в нашому закритому дворі за наші гроші зробили капітальний ремонт. Все вичистили, поклали новий асфальт, зробили розмітку. Домовилися, де й чиє місце. Тепер ми повинні платити за нашу прибудинкову територію, яку ми самі створили?

– говорить чоловік.

Олеся, яка також мешкає у Києві, навпаки, підтримала таку ініціативу. Жінка каже, що у них повний двір машин, зайти в під'їзд неможливо.

Ми – люди у яких немає машин, за що платимо гроші? Наша територія зайнята машинами, я думаю що потрібно з них брати гроші, а людям які не використовують територію взагалі не платити або за допомогою стоянок у дворах зменшити платежі,

– обурюється жінка.