Якщо уряд не почне фінансувати придбання нових пасажирських вагонів для Укрзалізниці, то ситуація може бути плачевною для більшості українців. А плацкартні вагони взагалі можуть зникнути.

Проблема з вагонами УЗ

Таку думку в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі висловив колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава. І наголосив, що винен у проблемі буде уряд.

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Він пояснив: раніше в Україні вантажні транзитні міжнародні перевезення здійснювались за дуже високими тарифами. Тоді Укрзалізниця могла ще хоч якось зводити кінці з кінцями. А зараз ситуація така, що вагонний парк із року в рік тільки зменшується.

"У нас залишились 2900 пасажирських вагонів, хоча ще 15 років тому було втричі більше. З цих 2900 вагонів – 1200 з них експлуатується в понад встановлений термін, їх уже мали б відсторонити. Якщо ситуація не зміниться, то вже за 3 – 4 роки треба буде списати 1700 вагонів, при чому, майже всі плацкартні", – сказав Кава.

Тобто Укрзалізниця зменшить пропозицію квитків утричі. І такий найприйнятніший спосіб пересування – плацкарт – може взагалі зникнути. І це вже питання не до Укрзалізниці, а до уряду,

– наголосив Кава.

Експерт також зазначив, що за роки Незалежності Україна придбала лише 20 плацкартних вагонів.

Тарифи в Укрзалізниці

За словами експерта, тариф встановлює уряд, а не Укрзалізниця. Він значно нижчий, ніж собівартість квитка. По суті, кожен пасажир, який купує квиток на далеке сполучення отримує понад 50% знижки від Укрзалізниці.

Проблема, що тарифи нижчі, ніж собівартість – не унікальна. Така ж проблема є в країнах ЄС, але принциповою відмінністю є те, український уряд залишає сам на сам УЗ із цією проблемою, тоді коли в Європі є дотації, які дозволяють компенсувати недоотриманий дохід,

– наголосив Кава.

А розв'язати проблему безквиткових пасажирів, на думку експерта, можна лише якщо в нас буде повністю збалансований попит і пропозиція. Поки ситуація така, що Укрзалізницю залишили сам на сам із проблемами пасажирських перевезень.