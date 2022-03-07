Плазуюють перед Росією і бояться, – Верещук про Червоний Хрест

Ірина Верещук зауважила, що наразі дуже багато спілкується з представниками Червного Хреста. Здається, що це організація під білим прапором, яка має нейтральний статус та понад двохсотлітню історію.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук заявила, що водночас Червоний Хрест фактично принижується перед Росією. Представники організації бояться навіть взяти листа з підтвердженням маршруту гумкоридору.

Зауважте У Коростені окупанти влучили у будівлю Червоного Хреста

Я спостерігаю, як ті, хто мали б мати нейтральний статус і забезпечити гуманітарні коридори, плазуючи, фактично принижуючись, перед Росією, бояться у них навіть взяти листа, в якому Росія мала б лише підтвердити наявність маршруту, який ми погодили,

– наголосила Верещук.

Верещук наголосила, що вже навіть не говорить про автівку, яка їхала б на чолі колони й засвідчувала, що евакуюють дітей та жінок.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.