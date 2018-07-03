Племінниця Скрипаля йде на вибори: її висунули кандидатом до Ярославської обласної думи

Вікторію Скрипаль, яка є племінницею колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, висунули кандидатом у депутати Ярославської обласної думи від "Справедливої ​​Росії".

Про це пише "Коммерсант" з посиланням на секретаря бюро ради регіонального відділення партії Анатолія Каширіна.

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Вибори депутатів Ярославської обласної думи відбудуться в єдиний день голосування 9 вересня. Вікторія Скрипаль очолила територіальну групу по виборчому округу №10 (частина Фрунзенського району Ярославля).

Ми давно з нею вже спілкувалися і розуміли, що це людина з активною життєвою позицією, патріот Росії. І під час роботи з висунення кандидатів ми запропонували їй, і вона із задоволенням погодилася,

– розповів Каширін.

Додамо, що про Вікторію Скрипаль стало відомо після отруєння її родиців у британському місті Солсбері. Племінниця колишнього співробітника ГРУ неодноразово виступала з одіозними заявами щодо Сергія та Юлії Скрипалів на російському телебаченні.

Окрім цього, вона неодноразово намагалася отримати британську візу, щоб приїхати до постраждалих родичів, але посольство Сполученого Королівства в Москві відхиляло її заяви.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.



10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.