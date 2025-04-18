Площі ураження дуже великі: Харків атакували балістичними ракетами з касетним начинням, – мер

Росія завдала балістичного удару по Харкову зранку 18 квітня, внаслідок чого відомо про жертву та постраждалих. За попередньою інформацією, є багато руйнувань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Які масштаби ураження у Харкові

За попередньою інформацією від міського голови, удари по Харкову завдали балістичними ракетами з касетним начинням. Як пояснює Ігор Терехов, саме у зв'язку з цим площі ураження внаслідок атаки на місто дуже великі.

Точний тип ракет наразі не вказують. Він зазначив, що наразі через ракетний удар постраждало 26 людей.

За попередньою інформацією постраждали 15 багатоквартирних будинків. Триває обстеження ураженої території,

– ідеться у повідомленні.

Зауважимо, що зафіксовані влучання у багатоповерхівку, під завалами можуть перебувати люди

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, крім вищезгаданого, є інформація про одного загиблого, його тіло знайшли у власній квартирі. Згідно з оприлюдненою інформацією, близько 05:10 Росія завдала чотири удари ракетами по Харкову.