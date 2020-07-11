У Міністерстві інфраструктури займаються облаштуванням лабораторій прямо в приміщеннях аеропортів Києва і Львова. Відтак пасажири, що прибуватимуть, зможуть отримати тест на COVID-19 одразу ж після повернення в Україну.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення таких лабораторій. Про це він заявив на нараді в Офісі Президента.

Дізнайтеся Що робити українцям, які прибули з "червоної" зони та мають негативний ПЛР-тест

Наразі ведуться перемовини з Міністерством цифрової трансформації, аби домовитися про прив’язування видачі результатів у додатку "Дій вдома". Тоді можна буде зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України і скоротити черги у приміщеннях аеропортів.

Де вже є лабораторія

19 червня компанія МАУ відкрила подібну лабораторію у Борисполі. Тестування там проводять як ПЛР, так і ІФА методом на визначення антитіл до вірусу. Також у лабораторії є опція термінового ПЛР-тесту одного окремого зразка впродовж 40 хвилин.

Швидкість роботи лабораторії – 86 тестів за годину.

Авіасполучення України з Європою: основне

Євросоюз погодив список країн, безпечних для подорожей. Загалом до переліку потрапили 14 країн, з ними ЄС відкрив кордони вже з 1 липня. Однак України у цьому списку немає.

Попри це, Хорватія таки відкриє кордони для українців. Перед вильотом з України громадяни повинні будуть здавати тест на COVID-19.

Наразі українці можуть потрапити у приблизно 20 країн світу.

Якщо українці повертатимуться з умовної "червоної зони", вони муситимуть здавати тест на COVID-19.

До "червоної" зони відносять ті країни, де коронавірусна ситуація є такою ж, як в Україні або гіршою.



Які країни впускають до себе туристів-українців / Інфографіка 24 каналу