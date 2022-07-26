У Києві рекомендують не купатися на 20 пляжах: де краще не відпочивати

26 липня 2022 , 14:34
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Джерело:

Головне управління Держпродспоживслужби у Києві

У столиці України провели дослідження якості води у місцевих зонах масового відпочинку. За результатами перевірки, купатися не рекомендують у водоймах на території 20 пляжів та відпочинкових баз Києва.

Зазначається, що дослідження показників води провела Держпродспоживслужба. Відбір зразків здійснили у період з 4 по 6 липня 2022 року.

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Де у Києві відпочивати не варто

За дослідженням Держпродспоживслужби, відібрані показники води не відповідають санітарним нормам у водоймах на таких столичних пляжах:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Райдуга";
  • "Тельбін"
  • "Центральний";
  • "Троєщина";
  • "Чорторий";
  • "Галерний";
  • "Вербний";
  • "Пуща Водиця".

Крім того, показники не відповідають нормам у водних об'єктах Києва, де можливий відпочинок без купання, а саме на таких базах відпочинку:

  • "Біла";
  • "Наталка";
  • "Верхня";
  • "Редьчина";
  • "Синєозерна";
  • "Голуба".

До слова, у Держпродспоживслужбі уточнили, що зразки води перевіряли за такими показниками:

  • запахи – вода не повинна мати невластивих їй запахів інтенсивністю більше ніж один бал, які виявляються безпосередньо;
  • водневий показник (pH) – не може виходити за нормативне значення на межі 6,5 – 8,5;
  • лактозопозитивні кишкові палички – не більше, ніж 5 тисяч на дециметр кубічний.

Додамо, що у відомстві також нагадали, що у Києві офіційно не було відкриття пляжного сезону цього року.

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Автор: Сергій Зятюк