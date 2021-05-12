На пляжі в курортній Кириливці знайшли міну: фото

Рятувальники 11 травня виявили протитанкову міну на пляжі Кирилівки Запорізької області. Піротехніки вилучили та знешкодили небезпечну знахідку.

Протягом цього ж дня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали аналогічний виклик. Ще одну міну було знайдено поблизу села Зелений Гай.

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На пляжі в Кирилівці виявили протитанкову міну

Піротехніки ДСНС 11 травня виявили і знешкодили 2 вибухонебезпечні предмети в Запорізькій області. Протитанкову міну ТМ-42 часів минулих війн група розмінування виявила на березі Азовського моря в Кирилівці.



Протитанкова міна на пляжі в Кирилівці / Фото ДСНС

Також рятувальникам вдалося знешкодити одну мінометну міну 82-міліметрового калібру, яка збереглася з часів попередніх війн. Її виявили мешканці під час земляних робіт у лісосмузі за селом Зелений Гай Василівського району.

У ДСНС закликали людей бути вкрай обережними під час проведення земляних робіт. І також надали інструкцію, як поводитися після виявлення підозрілого предмета:

припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

в жодному випадку не рухати знахідку;

організувати охорону небезпечного місця;

не допускати туди сторонніх осіб, особливо дітей, доки не прибудуть спеціалісти;

не пересувати, не нагрівати, не розбирати потенційно небезпечну річ.

Мертвий крокодил на пляжі в Кирилівці

На початку травня 2021 року на пляжі в курортній Кирилівці виявили труп крокодила. Рештки тварини лежали на піску біля Азовського моря.

Фото мертвої рептилії опублікував один з інстаграм-користувачів. "Гуляли по пляжі, натрапили на труп крокодила, будьмо обережніші цьогоріч", – написав автор світлини.

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