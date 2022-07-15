Відповідальність кожного, – Братчук знову закликав не відвідувати пляжі в Одесі

Станом на сьогодні усе узбережжя Одеси заміноване. Однак, є чимало людей, яким кортить відпочити на пляжах та покупатися у морі.

На жаль, вони не розуміють, що відбувається. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За словами Братчука, порушників легко вираховувати за засмаглою шкірою. Звичайно, вони одразу починають виправдовуватися, що живуть у приватних будинках, хоча це часто буває не так.

Але це справа та відповідальність кожного

Трагічні уроки України

Кременчук, Дніпро, Одеса, Вінниця, Миколаїв – усе це трагічні уроки, свідками яких є кожен з нас.

"Мова йде не про влучання ракети як такої, а про велике скупчення людей. коли цю ракету збивають наші сили ППО", – пояснив Братчук.

Страшно уявити, що буде, коли сотні уламків потраплять на пляж, де є люди.

"Це порушники власної безпеки. Люди, які, можливо, не хочуть далі жити", – вважає речник Одеської ОВА.

Братчук наголосив, що для збереження життя та здоров'я просто не потрібно порушувати ті правила, які сьогодні встановлені.

Не робіть цих помилок,

– закликав він.

Не варто нехтувати сигналом повітряної тривоги, адже це часто рятує життя. Якщо ви чуєте сирену – негайно пройдіть в укриття. Бережіть себе та своїх близьких!

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