По 20 легковиків на виїзд до Словаччини та Румунії: черг на кордоні не фіксують
Станом на ранок 20 березня ситуація на кордонах із Польщею, Угорщиною та Румунією стабілізувалася.
Найбільші черги автомобілів та пішоходів спостерігаються у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині", що на кордоні з Польщею, а також "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною.
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Черги на виїзд з України: 20 березня
Республіка Польща:
На пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Грушів", "Шегині", "Смільниця" вранці 20 березня немає жодного легкового авто, автобусу чи пішохода.
5 автобусів зафіксовано на пункті "Рава-Руська", 4 – на пункті "Краківець".
Словацька Республіка:
На пункті пропуску "Ужгород" зафіксовано 20 легкових авто, причому, автобусів та пішоходів, станом на 8 ранку, немає. Так само відсутні черги на пункті "Малий Березний" та "Малі Селменці".
Угорщина:
На пунктах пропуску "Дзвінкове", "Тиса", "Косино", "Лужанка" та "Вилок" пішоходів та легкових автомобілів не зафіксовано.
При цьому прикордонна служба повідомляє, що через пункт "Тиса" пропуск пішоходів не здійснюється, а "Дзвінкове" працює з 08 до 24 години.
Румунія:
На кордоні з Румунією попит має лише пункт пропуску "Порубне", де вранці фіксували 20 легкових авто.
Республіка Молдова:
Усі 4 пункти пропуску: "Мамалига", "Кельменці", "Росошани" та "Сокиряни" наразі простоюють без черг авто чи пішоходів.
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