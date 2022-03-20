По 20 легковиків на виїзд до Словаччини та Румунії: черг на кордоні не фіксують

Станом на ранок 20 березня ситуація на кордонах із Польщею, Угорщиною та Румунією стабілізувалася.

Найбільші черги автомобілів та пішоходів спостерігаються у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині", що на кордоні з Польщею, а також "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною.

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Черги на виїзд з України: 20 березня

Республіка Польща:

На пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Грушів", "Шегині", "Смільниця" вранці 20 березня немає жодного легкового авто, автобусу чи пішохода.

5 автобусів зафіксовано на пункті "Рава-Руська", 4 – на пункті "Краківець".

Словацька Республіка:

На пункті пропуску "Ужгород" зафіксовано 20 легкових авто, причому, автобусів та пішоходів, станом на 8 ранку, немає. Так само відсутні черги на пункті "Малий Березний" та "Малі Селменці".

Угорщина:

На пунктах пропуску "Дзвінкове", "Тиса", "Косино", "Лужанка" та "Вилок" пішоходів та легкових автомобілів не зафіксовано.

При цьому прикордонна служба повідомляє, що через пункт "Тиса" пропуск пішоходів не здійснюється, а "Дзвінкове" працює з 08 до 24 години.

Румунія:

На кордоні з Румунією попит має лише пункт пропуску "Порубне", де вранці фіксували 20 легкових авто.

Республіка Молдова:

Усі 4 пункти пропуску: "Мамалига", "Кельменці", "Росошани" та "Сокиряни" наразі простоюють без черг авто чи пішоходів.

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