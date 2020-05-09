По двоє і в масках: як вшановували День перемоги над нацизмом у Дніпрі

У Дніпрі заходи до Дня перемоги над нацизмом відбулися в умовах карантину. Для цього Меморіал Вічної слави огородили турнікетом.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

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Поліція пропускала охочих покласти квіти до пам’ятника з обмеженнями: тільки по двоє людей та обов'язково в масках. Якщо раптом хтось був без маски, їх видавала поліція.

Окрім цього, з гучномовців лунала інформація про карантинні обмеження та правила санітарної безпеки.

У поліції повідомили, що 9 травня порядок забезпечувало понад 800 поліцейських. А біля монументів, присвячених Другій світовій війні, в області виставили посилені патрулі. Все відбувалося спокійно та без ексцесів.



Що думають українці про 9 травня / Інфографіка 24 каналу

Як Україна відзначає 8 та 9 травня

В Україні та Європі 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У 2015 році в Україні з'явився День пам’яті та примирення, який відзначається 8 травня.

Також використовують термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам'яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.

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