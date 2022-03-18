По гуманітарному коридору з Сумщини виїхало вже 72 авто і 12 автобусів
18 березня 2022 , 11:42Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
На Сумщині триває евакуація мирного населення. Станом на 10:00 виїхали 559 осіб.
Людей вивозять із області автобусами та автомобілями. Усі вони їдуть за заздалегідь погодженим маршрутом.
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Із Сум виїхали 100 громадян на 25 авто, ще 18 осіб евакуювали автобусом. Із Лебедина 4 автобуси забрали 50 мешканців.
Із Конотопа 45 автомобілів вивезли 220 громадян, ще 130 людей вивезли 5 автобусами.
З Великої Писарівки на 2 автомобілях виїхали 6 громадян. Двома автобусами вивезли ще 35.
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