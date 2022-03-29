По Львову з Білорусі 28 березня випустили 2 ракети типу X, – Повітряні сили ЗСУ

З території Білорусі ввечері 28 березня винищувач випустив 2 ракети класу X, які рухались в напрямку Львова. Їх успішно збили зенітні ракетні війська.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Представники радіотехнічних військ вчасно виявили цілі.

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Ракети збили зенітні ракетні війська

Зенітні ракетні війська знищили ракети за близько 30 кілометрів від Львова. Окрім того, наші військові "приземлили" два ворожі безпілотники. Повітряна тривога на Львівщині звучала пізно ввечері 28 березня, а також вже вночі 29-го.

Зазначимо, що українські захисники дають успішну відсіч ворогу і в повітрі. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що за попередню добу знищили 17 повітряних цілей:

8 літаків,

3 вертольоти,

4 БПЛА,

2 крилаті ракети.

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