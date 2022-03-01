По площі Свободи завдали удару крилатою ракетою класу "Калібр"

Російські загарбники вранці 1 березня бомбардували центр Харкова. Вони два рази вистрелили з ракети "Калібр".

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що окупанти другий раз вдарили ракетою по центру Харкова, коли вже приїхали рятувальники. Ракета потрапила у будівлю.

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За словами Геращенка, 1/3 будівлі Харківської облдержадміністрації зруйнована. Наразі є 10 загиблих та майже 40 поранених.

Жертв буде більше

Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що наразі розбирають уламки будівлі. Він впевнений, що жертв та поранених буде ще більше.

Звертаюсь до російських вчених, конструкторів, інженерів. Що ви відчуваєте, коли ваша зброя вбиває мирних українців? Кидайте роботу! Виходьте на страйки! Не робіть нові ракети! Інакше ви співучасники вбивства українців!,

– заявив Геращенко.

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