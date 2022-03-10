Росія била спеціально по пологовому будинку у Маріуполі , – Арестович

Російські окупанти зруйнували пологовий будинок в Маріуполі. Окупанти вдаються до таких дії через неможливість перемогти Збройні сили України.

Про це сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що росіяни програють усім на полі бою і почали реалізовувати сирійсько-чеченську тактику.

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"Це терор цивільного населення. Це те, що вони здатні зараз робити. На полі бою воювати зі Збройними силами у них не дуже виходить. Почалися удари невибіркові по цивільних кварталах. Вчора по пологовому в Маріуполі вони били спеціально. Вважали, що там націоналісти сидять", – сказав Арестович.

За словами Арестовича, цей удар по пологовому будинку поставив символічну крапку першого етапу кампанії.

Окупанти атакували пологовий будинок

Внаслідок бомбардування пологового у Маріуполі є жертви. Там загинули троє людей. Серед них була дитина. Крім цього, постраждали 17 людей – пацієнти та лікарі.

Росіяни заздалегідь знали, куди скидатимуть бомби. Вони обговорили це за 4 години до початку атаки. Рашисти зруйнували пологовий будинок, лікарню, дитяче відділення і терапію.

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