По Полтаві прилетіли 4 ракети, по Кременчуку били з 3 літаків: деталі нічного обстрілу
2 квітня 2022 , 09:00Читать новость на русском
Росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Окупанти цілились по інфраструктурних об'єктах і житлових будинках.
Наразі невідомо, чи є постраждалі
В ефірі всеукраїнського телемарафону голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив деталі ударів.
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Близько 2 години ночі два інфраструктурні об'єкти у місті Полтава були атаковані не менше, як чотирма ракетами. Що стосується Кременчука, то о 6 годині ранку з трьох літаків були атаковані промислові об'єкти міста,
– повідомив Дмитро Лунін.
За даними Луніна, внаслідок обстрілу Кременчука, виникла пожежа. Наразі на місцях працюють рятувальники. Щодо постраждалих – ще немає інформації.
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