По техніці ворога в Кульбакине просять не стріляти: вона наша, там український прапор

Віталій Кім повідомив у мережі, що техніку росіян в Кульбакине захопили українці. Глава Миколаївської ОВА закликав не стріляти по ній.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім звернувся до місцевого населення щодо військової техніки росіян.

Читайте також Один з морпіхів збив одразу 3 вертольоти окупантів: перше фото підбитого гвинтокрила Росії

По ворожій техніці в Кульбакине не потрібно стріляти

Кім наголосив, що українці в Кульбакине вивозять техніку ворога, яку вдалося захопити.

Не стріляйте, там український прапор, ми її тащимо просто,

– сказав Кім.

Нагадаємо, вранці 5 березня стало відомо, що ворог зайшов на Кульбакинський аеродром.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!