По техніці ворога в Кульбакине просять не стріляти: вона наша, там український прапор
5 березня 2022 , 15:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Віталій Кім повідомив у мережі, що техніку росіян в Кульбакине захопили українці. Глава Миколаївської ОВА закликав не стріляти по ній.
Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім звернувся до місцевого населення щодо військової техніки росіян.
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По ворожій техніці в Кульбакине не потрібно стріляти
Кім наголосив, що українці в Кульбакине вивозять техніку ворога, яку вдалося захопити.
Не стріляйте, там український прапор, ми її тащимо просто,
– сказав Кім.
Нагадаємо, вранці 5 березня стало відомо, що ворог зайшов на Кульбакинський аеродром.
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