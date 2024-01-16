По Україні оголосили тривогу: у небо злетів ворожий МіГ-31К

Росіяни вранці 16 січня підняли у небо носій "Кинджалів" МіГ-31К. У зв'язку з цим по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

"Червоною" вся територія України стала приблизно о 10:39. Закликаємо українців не ігнорувати сигнали тривоги та перейти у безпечне місце.

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В Україні – тривога

Вранці о 10:39 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Моздок", що у Північній Осетії. Потенційно російські винищувачі можуть нести на борту гіперзвукові ракети "Кинджал".

Ця ракета може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Водночас її досить важко збити – ракета надзвичайно швидка та здатна маневрувати. Однак Повітряні Сили вже не раз демонстрували, що російське "аналогов нєт" піддається українській ППО.

Однак це не означає, що варто нехтувати сигналами сирен – у випадку загрози необхідно прямувати в укриття.

Російський МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал" / інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни Росія вже випустила по Україні 73 ці аеробалістичні ракети. Так, 7 січня у Повітряних Силах повідомили про загалом 63 "Кинджали", ще 10 ракет ворог запустив 8 та 13 січня (4 і 6 відповідно).

За словами речника, з травня 2023 року, коли Україна вперше отримала Patriot, наші захисники вже збили 25 "Кинджалів".

Російський терор "Кинджалами"