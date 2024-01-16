По Україні оголосили тривогу: у небо злетів ворожий МіГ-31К
Росіяни вранці 16 січня підняли у небо носій "Кинджалів" МіГ-31К. У зв'язку з цим по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
"Червоною" вся територія України стала приблизно о 10:39. Закликаємо українців не ігнорувати сигнали тривоги та перейти у безпечне місце.
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В Україні – тривога
Вранці о 10:39 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Моздок", що у Північній Осетії. Потенційно російські винищувачі можуть нести на борту гіперзвукові ракети "Кинджал".
Ця ракета може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Водночас її досить важко збити – ракета надзвичайно швидка та здатна маневрувати. Однак Повітряні Сили вже не раз демонстрували, що російське "аналогов нєт" піддається українській ППО.
Однак це не означає, що варто нехтувати сигналами сирен – у випадку загрози необхідно прямувати в укриття.
Російський МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал" / інфографіка 24 Каналу
Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни Росія вже випустила по Україні 73 ці аеробалістичні ракети. Так, 7 січня у Повітряних Силах повідомили про загалом 63 "Кинджали", ще 10 ракет ворог запустив 8 та 13 січня (4 і 6 відповідно).
За словами речника, з травня 2023 року, коли Україна вперше отримала Patriot, наші захисники вже збили 25 "Кинджалів".
Російський терор "Кинджалами"
- Востаннє російська армія запускала по Україні "Кинджали" під час комбінованої атаки 13 січня. Тоді ворог спрямував 6 гіперзвукових ракет. У звіті Повітряні Сили повідомили, що ППО не відпрацювало по жодному з "Кинджалів", однак натякнули, що далеко не всі ракети досягли цілей.
- Речник Повітряних Сил зазначив, що "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими й летять бозна-куди. Фактично принаймні половина "Кинджалів" не досягли цілей. Це означає, що вони впали у полі, або піддалися засобам РЕБ.
- Водночас військові наголосили, що це зовсім не означає, що "Кинджали" не становлять загрози, а скоріше навпаки.