Вгатило по вагнерівцях: в окупованій Попасній паніка через потужну "бавовну"

У тимчасово окупованій Попасній росіяни панікують через потужну "бавовну". Цього разу свою порцію "хлопків" отримали вагнерівці.

Сергій Стерненко заявив, що окупанти, мабуть, "знову курили". Окрім того, він навів ще декілька прикладів "відмазок", які можуть використати росіяни. Зокрема, "мастило загорілось, гуманітарка вибухнула або селітра здетонувала".

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Журналіст та блогер Денис Казанський розповів, що з-під завалів виносять поранених та вбитих злочинців. Їх у ПВК "вагнера" набирали по російських в'язницях.

Особливої родзинки ситуації додає те, що базу вагнерівців розсекретив черговий російський "воєнкор". Він виклав світлину у свій телеграм-канал й радісно повідомив, що вагерівці зустріли його "ніби рідного". "Бавовна" не забарилася.

За словами Казанського, "з найманцями трапилася чергова кумедна історія".

"Кухар" путіна не виходить на зв'язок

росЗМІ повідомляють цікаву деталь. Після "бавовни" на базі вагнерівців раптом зник "кухар путіна" євгєній пригожин. Його вважають власником так званої "ПВК вагнера". Тим часом інші ЗМІ почали панічно спростовувати інформацію про загибель пригожина.

Сергій Стерненко опублікував світлину пригожина на базі вагнерівців.

Повідомляють, що на базі вагнерівців міг подохнути і їхній власник та близький соратник путіна пригожин. Ось його фото звідти. Зроблене перед 09.08.22 Інформація про смерть чи поранення пригожина поки не має підтвердження. Сумніваюсь, що він сидів би там кілька днів,

– заявив Стерненко.



пригожин на базі вагнерівців / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Ще на початку серпня ЗМІ розповідали, що пригожин активно вербує найманців для свого терористичного формування.

Що відомо про пригожина

"Кухарем путіна" пригожина називають через те, що раніше він організовував обіди у кремлі. Окрім того, його судили за крадіжки, шахрайство, а також – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

За свою "діяльність" пригожин опинився під санкціями. За даними Держдепу США, "кухар путіна" втручався в американські вибори. За інформацію про пригожина у США обіцяють нагороду у розмірі до 10 мільйонів доларів.

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