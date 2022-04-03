Ворог завдав ракетного удару по Василькову: є поранені, під завалами шукають людей

Російські загарбники завдали по Василькову, що під Києвом, удару з повітря. Частину ракет вдалось збити нашій системі протиповітряної оборони.

Про це 3 квітня повідомили на фейсбук-сторінці Повітряного командування "Центр". Відповідний допис там опублікували близько 16:40.

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Куди влучили ворожі ракети у Василькові

Наші військові зазначили, що росіяни атакували територію, яку вже обстрілювали ракетами на початку березня. Тоді вона зазнала значних руйнувань, майже усі приміщення згоріли.

У Повітряному командуванні розповіли, що 3 квітня окупанти влучили у вже зруйновану будівлю штабу. Там також дислокувався навчальний центр й цивільний коледж.

Громада саме почала відновлювати навчальний заклад після пожежі. На території, куди прилетіли ракети, його працівники наводили порядок на вулиці й у будівлях.

Є постраждалі, один з них – у критичному стані

За попередньою інформацією, декілька працівників коледжу зазнали поранень. Їх оперативно евакуювали до місцевого лікувального закладу. Один із пацієнтів перебуває у критичному стані. Рятувальні служби продовжують розбирають завали та шукають під ними живих людей.

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