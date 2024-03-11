По всій території України оголошували повітряну тривогу: існувала загроза атаки "Кинджалами"

Російські військові ввечері 11 березня підіймали у небо МіГ-31К. Через це по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Повітряні тривоги почали ширитися Україною близько 18:55. І за якусь мить стало відомо, що пов'язано це зі зльотом ракетоносія аеробалістичних ракет "Кинджал" МіГ-31К. А вже близько 19:13 по всій Україні оголосили відбій загрози ймовірної атаки "Кинджалами". Нагадуємо про важливість перебування в укриттях доти, поки не буде відбою.

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Існує загроза атаки "Кинджалами"

О 18:56 Повітряні сили зазначили, що по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Пов'язана вона зі зльотом МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що в Нижньогородській області Росії. Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Як зазначають моніторингові канали, наразі в небо підняли один ракетоносій аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Наголошуємо, що вони за лічені хвилини долітають до будь-якого куточка України. Тому найкраще, що ви можете зробити, – перебувати в укриттях.

О 19:07 моніторингові канали почали повідомляти, що ворог здійняв у небо ще один ракетоносій "Кинджалів". Повітряна тривога на цей момент усе ще лунає по всій Україні.

Звернімо увагу, що в України є можливість збивати "Кинджали", але це все ще надзвичайно складно робити. Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, від початку повномасштабного вторгнення до 7 січня ворог запустив 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". 25 з них вдалося збити нашим оборонцям неба.

Маємо 63 запущені "Кинджали" з початку повномасштабного вторгнення, 25 знищено. З весни минулого року ми отримали Patriot − і можливість знищувати аеробалістичні ракети,

– зазначив Ігнат.

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