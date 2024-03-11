По всій території України оголошували повітряну тривогу: існувала загроза атаки "Кинджалами"
Російські військові ввечері 11 березня підіймали у небо МіГ-31К. Через це по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Повітряні тривоги почали ширитися Україною близько 18:55. І за якусь мить стало відомо, що пов'язано це зі зльотом ракетоносія аеробалістичних ракет "Кинджал" МіГ-31К. А вже близько 19:13 по всій Україні оголосили відбій загрози ймовірної атаки "Кинджалами". Нагадуємо про важливість перебування в укриттях доти, поки не буде відбою.
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Існує загроза атаки "Кинджалами"
О 18:56 Повітряні сили зазначили, що по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Пов'язана вона зі зльотом МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", що в Нижньогородській області Росії. Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Як зазначають моніторингові канали, наразі в небо підняли один ракетоносій аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Наголошуємо, що вони за лічені хвилини долітають до будь-якого куточка України. Тому найкраще, що ви можете зробити, – перебувати в укриттях.
О 19:07 моніторингові канали почали повідомляти, що ворог здійняв у небо ще один ракетоносій "Кинджалів". Повітряна тривога на цей момент усе ще лунає по всій Україні.
Звернімо увагу, що в України є можливість збивати "Кинджали", але це все ще надзвичайно складно робити. Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, від початку повномасштабного вторгнення до 7 січня ворог запустив 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". 25 з них вдалося збити нашим оборонцям неба.
Маємо 63 запущені "Кинджали" з початку повномасштабного вторгнення, 25 знищено. З весни минулого року ми отримали Patriot − і можливість знищувати аеробалістичні ракети,
– зазначив Ігнат.
Напередодні Росія масовано атакувала "Шахедами"
- У ніч проти 10 березня російські військові здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. Відомо, що тієї ночі окупанти запустили 39 "Шахедів" з мису Чауда, що у Криму та Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Також завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині.
- За результатами бойової роботи вдалося збити 35 "Шахедів". Результативно свою роботу оборонці неба виконали у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.
- У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що більшість цілей вдалося знищити силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Крім того, щоб відбити повітряний напад залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та засоби РЕБ.