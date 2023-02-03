По всій території України – повітряна тривога: існує загроза ракетного удару з Білорусі

Повітряну тривогу оголосили по всій території України. Негайно вирушайте до укриттів і не ігноруйте сирени, адже існує загроза ракетного удару з боку Білорусі.

Про повітряну тривогу повідомили близько 10:30. Причиною оголошення сирени став зліт носія ракет типу "Кинджал" над Білоруссю. Не нехтуйте власною безпекою.

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Чому пролунала повітряна тривога

Зранку 3 лютого ворог вирішив активізувати свою авіацію. Так, о 10:05 у небо підняли ДРЛО А-50У Росії. Він пішов на зліт з аеродрому Мачулищі, що у Білорусі.

Через менш як 20 хвилин – о 10:24 – піднявся МіГ-31К. А вже о 10:44 на зліт пішов ще один такий винищувач. Нагадуємо, що останній – ракетоносій "Кинджалів". Це ті ракети, які наявні в Україні системи ППО не можуть збити. Саме тому й пролунала повітряна тривога по всій території нашої держави.

Нагадуємо, що ні в якому разі не варто ігнорувати повітряну тривогу. За майже рік повномасштабного вторгнення ворог здійснював низку атак ракетами "Кинджал". Тож нехтувати правилами безпеки не варто. Навіть тоді, коли ворог по кілька разів на день підіймає у небо МіГ-31К.

У чому небезпека ДРЛО А-50У

Як розповів військовий експерт Роман Світан, це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування. Він звернув увагу на відмінність від інших літаків такого класу – велику "тарілку", розміщену на самому повітряному судні. Крім того, сам літак оснащений системою виявлення координат.

За словами Світана, цей літак здатний "бачити" на глибину до 600 кілометрів від точки, в якій він перебуває. А це означає, що він може осягнути практично третину території нашої держави: з Півночі, включно з Києвом, а також весь так званий "Варшавський шлях". Таким чином загарбники можуть побачити, наприклад, усе, що з Польщі рухається у нашу сторону.

А підіймають цей літак у небо, щоб виявляти українську ППО. Саме для цього з ним вилітають МіГ-31К. На них і фокусуються наші радари. А отже, їх можуть виявити системи на ДРЛО. Тож, певною мірою, таким чином загарбники можуть готуватися до чергового ракетного удару.