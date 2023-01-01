Під час повітряної тривоги в Україні лунали вибухи: що відомо про наслідки

У новорічну ніч по всій території України пролунали повітряні тривоги. Під час них стало відомо про вибухи у низці областей. Розповідаємо про наслідки.

Російські військові продовжують тероризувати українців. Про можливу загрозу з неба попередили у новорічну ніч. Вирушайте до укриття та залишайтеся там до відбою.

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Існує загроза ракетного удару

Повітряна тривога на території України почала ширитися близько 22:00. Тоді стало відомо про запуски дронів на Півдні. Але вже опівночі карта "почервоніла". Стало відомо про можливий запуск ракет.

О 00:43 телеграм-канал monitor повідомив, що росіяни у повітря здійняли кілька літаків стратегічної авіації Ту-95, Ту-160 та Ту-22м3. Наразі невідомо, чи здійснили окупанти запуски ракет. Не виключено, що це вже могло відбутися у режимі радіомовчання без надання команд.

На Київщині працює ППО

Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба. Він закликав мешканців області перебувати у безпечних місцях.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов додав, що існує серйозна загроза як ракетного удару, так і атаки дронами.

Про звуки вибухів у столиці повідомляє також мер міста Віталій Кличко. Він також зазначив, що працює ППО.

Невдовзі у КМВА зазначили, що окупанти здійснюють ракетну атаку по столиці. За попередньою інформацією, уламок знищеної ракети влучив в автомобіль у Шевченківському районі Києва.

Кличко об 01:09 уточнив, що вибухи лунали у Голосіївському та Шевченківському районах. Що стосується уламка ракети, то він упав на капот автівки. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.



Уламок російської ракети упав на капот автомобіля / Фото з телеграма Кличка

Херсон залишився без світла

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич. Він зазначив, що російські окупанти вирішили у новорічну ніч позбавити Херсон і населені пункти поруч світла.

Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села,

– зазначив він.

Янушевич додав, що найближчим часом ремонтними роботами займуться енергетики. Вони зроблять усе можливе для того, щоб повернути мешканцям області світло.

Також близько 01:05 місцеві ЗМІ повідомили про повторні вибухи у Херсоні. Достеменно невідомо, що стало їхньою причиною.

Де ще лунали вибухи

За даними monitor, вибухи пролунали також на Житомирщині. Відповідна інформація надійшла о 01:17.