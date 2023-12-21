У низці областей була повітряна тривога: росіяни запустили кілька груп "Шахедів"
20 грудня ввечері по всій Україні пролунала повітряна тривога. Причиною став зліт МіГ-31К. Водночас ворог запустив "Шахеди". У низці областей була загроза атаки з неба, пов'язана з дронами-камікадзе.
О 20:24 повітряну тривогу оголосили у Києві. І за лічені миттєвості карта почала "червоніти" доти, поки про загрозу з неба не попередили по всій території України. Як з'ясувалося, пов'язано це зі зльотом МіГ-31К – носіїв аеробалістичної ракети "Кинджал".
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Запустили нові дрони у ніч проти 21 грудня01:00 Повітряну тривогу оголосили на Миколаївщині та Херсонщині. Моніторингові канали зазначили, що це вже сьома група "Шахедів".Оновлено! Станом на 00:18 21 грудня відсутня загроза атаки дронами-камікадзе. Водночас моніторингові канали повідомляють про пуски нових "Шахедів" з півострова Крим. Щойно буде нова загроза – повітряну тривогу оголосять у тих регіонах, куди прямують баражуючі боєприпаси.
Ворог підняв МіГи і запустив "Шахеди"
О 20:25 Повітряні сили підтвердили, що зафіксований зліт ракетоносіїв МіГ-31К. Ці повітряні судна можуть мати під крилом аеробалістичну ракету "Кинджал". Саме тому повітряну тривогу оголошують по всій Україні ще на етапі, коли ці літаки підіймаються у повітря.
У ту ж хвилину моніторингові канали зауважили, що ворог підняв у небо два МіГ-31К. Відтак, для атаки він може використати два "Кинджали", якщо цього разу росіяни не вирішили на кілька годин заблокувати українську економіку.
Паралельно вороги запустили кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Як пишуть Повітряні сили о 20:29, вони рухаються з Херсонщини на Кривий Ріг. Водночас моніторингові канали за кілька хвилин додали, що загроза також існує у Сумській і Харківській областях. Відтак, закликаємо вас бути обережними та не ігнорувати повітряну тривогу.
20:37 Повітряні сили підтвердили, що ворог атакує кількома групами "Шахедів" з Курської області. Вони летять на Сумщину.
21:06 Відбій повітряної тривоги, пов'язаної зі зльотом МіГ-31К. Водночас зауважимо, що загроза атаки "Шахедами" зберігається в низці областей.
21:08 Повітряні сили попереджають: "Шахеди" рухаються у напрямку Кропивницького!"
21:10 Також зазначають у Повітряних силах, що інші групи ударних ворожих БпЛА перебувають на Сумщині та Полтавщині.
21:31 Повітряні сили написали: "Зайшли нові групи ударних ворожих БпЛА з Херсонщини, зараз між Миколаєвом та Кривим Рогом у напрямку Кропивницького!"
21:44 У Повітряних силах зазначили, що ударні ворожі БпЛА заходять з Полтавщини та Кіровоградщини у Черкаську область. Також інші групи із Сумської області на Чернігівщину.
22:08 Повітряні сили зазначили: "Ударні ворожі БпЛА з Черкаської області заходять у Вінницьку, вектор руху західний!"
22:23 Відбій повітряної тривоги на Миколаївщині та Херсонщині.
22:25 Відбій повітряної тривоги на Одещині та початок на Київщині.
22:29 Повітряні сили написали, що група ворожих ударних БпЛА заходить у Київську область зі сходу у напрямку Білої Церкви.
22:52 Повітряна тривога на Хмельниччині, а от на Чернігівщині був відбій.
22:55 Повітряні сили пишуть: "Ударні БпЛА з Вінницької у Хмельницьку область з вектором руху на Старокостянтинів!"
23:03 відбій повітряної тривоги на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Сумщині.
23:09 Повітряні сили попереджають, що на Запоріжжі чергова група ударних ворожих БпЛА.Це важливо! Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Цей простий алгоритм дій може зберегти вам здоров'я та життя. Якщо ж ви не перебуваєте в укритті, то ні в якому разі не стійте біля вікон, а також не фотографуйте та не знімайте на відео роботу ППО. Не будьте спільниками російських загарбників.
14 грудня Росія атакувала "Кинджалами"
- Звернімо увагу на те, що 14 грудня російські військові використовували "Кинджали" для атаки України. Того дня ворог кілька разів підіймав у небо МіГ-31К. Зокрема, о 14:09. А вже о 14:15 стало відомо про пуск "Кинджалів". Прильоти у район Старокостянтинова зафіксували о 14:20.
- Як наголошують у Повітряних силах, від моменту оголошення повітряної тривоги до прильотів на Хмельниччині минуло всього 10 хвилин.
- Уточнили, що окупанти атакували трьома "Кинджалами" з трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області. Ракети летіли у напрямку Києва та Старокостянтинова. Одну вдалося збити зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил у Київській області.