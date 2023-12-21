У низці областей була повітряна тривога: росіяни запустили кілька груп "Шахедів"

20 грудня ввечері по всій Україні пролунала повітряна тривога. Причиною став зліт МіГ-31К. Водночас ворог запустив "Шахеди". У низці областей була загроза атаки з неба, пов'язана з дронами-камікадзе.

О 20:24 повітряну тривогу оголосили у Києві. І за лічені миттєвості карта почала "червоніти" доти, поки про загрозу з неба не попередили по всій території України. Як з'ясувалося, пов'язано це зі зльотом МіГ-31К – носіїв аеробалістичної ракети "Кинджал".

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Запустили нові дрони у ніч проти 21 грудня

Ворог підняв МіГи і запустив "Шахеди"

Повітряну тривогу оголосили на Миколаївщині та Херсонщині. Моніторингові канали зазначили, що це вже сьома група "Шахедів".Станом на 00:18 21 грудня відсутня загроза атаки дронами-камікадзе. Водночас моніторингові канали повідомляють про пуски нових "Шахедів" з півострова Крим. Щойно буде нова загроза – повітряну тривогу оголосять у тих регіонах, куди прямують баражуючі боєприпаси.

О 20:25 Повітряні сили підтвердили, що зафіксований зліт ракетоносіїв МіГ-31К. Ці повітряні судна можуть мати під крилом аеробалістичну ракету "Кинджал". Саме тому повітряну тривогу оголошують по всій Україні ще на етапі, коли ці літаки підіймаються у повітря.

У ту ж хвилину моніторингові канали зауважили, що ворог підняв у небо два МіГ-31К. Відтак, для атаки він може використати два "Кинджали", якщо цього разу росіяни не вирішили на кілька годин заблокувати українську економіку.

Паралельно вороги запустили кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Як пишуть Повітряні сили о 20:29, вони рухаються з Херсонщини на Кривий Ріг. Водночас моніторингові канали за кілька хвилин додали, що загроза також існує у Сумській і Харківській областях. Відтак, закликаємо вас бути обережними та не ігнорувати повітряну тривогу.

20:37 Повітряні сили підтвердили, що ворог атакує кількома групами "Шахедів" з Курської області. Вони летять на Сумщину.

21:06 Відбій повітряної тривоги, пов'язаної зі зльотом МіГ-31К. Водночас зауважимо, що загроза атаки "Шахедами" зберігається в низці областей.

21:08 Повітряні сили попереджають: "Шахеди" рухаються у напрямку Кропивницького!"

21:10 Також зазначають у Повітряних силах, що інші групи ударних ворожих БпЛА перебувають на Сумщині та Полтавщині.

21:31 Повітряні сили написали: "Зайшли нові групи ударних ворожих БпЛА з Херсонщини, зараз між Миколаєвом та Кривим Рогом у напрямку Кропивницького!"

21:44 У Повітряних силах зазначили, що ударні ворожі БпЛА заходять з Полтавщини та Кіровоградщини у Черкаську область. Також інші групи із Сумської області на Чернігівщину.

22:08 Повітряні сили зазначили: "Ударні ворожі БпЛА з Черкаської області заходять у Вінницьку, вектор руху західний!"

22:23 Відбій повітряної тривоги на Миколаївщині та Херсонщині.

22:25 Відбій повітряної тривоги на Одещині та початок на Київщині.

22:29 Повітряні сили написали, що група ворожих ударних БпЛА заходить у Київську область зі сходу у напрямку Білої Церкви.

22:52 Повітряна тривога на Хмельниччині, а от на Чернігівщині був відбій.

22:55 Повітряні сили пишуть: "Ударні БпЛА з Вінницької у Хмельницьку область з вектором руху на Старокостянтинів!"

23:03 відбій повітряної тривоги на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Сумщині.

23:09 Повітряні сили попереджають, що на Запоріжжі чергова група ударних ворожих БпЛА.

14 грудня Росія атакувала "Кинджалами"

Звернімо увагу на те, що 14 грудня російські військові використовували "Кинджали" для атаки України. Того дня ворог кілька разів підіймав у небо МіГ-31К. Зокрема, о 14:09. А вже о 14:15 стало відомо про пуск "Кинджалів". Прильоти у район Старокостянтинова зафіксували о 14:20.

"Кинджалів". Прильоти у район Старокостянтинова зафіксували о 14:20. Як наголошують у Повітряних силах, від моменту оголошення повітряної тривоги до прильотів на Хмельниччині минуло всього 10 хвилин .

. Уточнили, що окупанти атакували трьома "Кинджалами" з трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області. Ракети летіли у напрямку Києва та Старокостянтинова. Одну вдалося збити зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил у Київській області.

Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Цей простий алгоритм дій може зберегти вам здоров'я та життя. Якщо ж ви не перебуваєте в укритті, то ні в якому разі не стійте біля вікон, а також не фотографуйте та не знімайте на відео роботу ППО. Не будьте спільниками російських загарбників.