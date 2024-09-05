По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Вранці 5 вересня по Україні оголосили повітряну тривогу. Вона охопила всю країну.

Закликаємо не ігнорувати за загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя та полегшить роботу Повітряних сил.

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Тривога в Україні

12:48, 05 вересня По всій країні лунає відбій повітряної тривоги. 12:22, 05 вересня Де зараз тривога 12:15, 05 вересня По всій країні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повідомляється про зліт МіГ-31К.

Чому тривога через МіГ лунає по всій країні

Винищувач МіГ-31К – носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Відомо, що один літак може нести одну ракету і вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

"Кинджал" є таким небезпечним, оскільки ця ракета здатна маневрувати по траєкторії польоту, що ускладнює її виявлення системами ППО. Завдяки Patriot Україна може збивати таке озброєння, однак не варто ігнорувати загрозу – на жаль, оборонці неба не можуть збивати всі 100% цілей.

Додамо, що бойова частина "Кинджалу" рухається в атмосфері на гіперзвукових швидкостях. Ракета досягає швидкості до 12 000 кілометрів на годину, перехопити її на маршовій ділянці неможливо навіть спеціалізованими протиракетними комплексами.

Також особливістю ракети "Кинджал" є те, що вона має величезну ударну силу і своїм вибухом може пробивати будь-яку броню. Фактично її розглядають як засіб проти великих кораблів та бункерів, але ворог не гребує використовувати її проти цивільних об'єктів.

Особливості надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал" / інфографіка 24 Каналу

Зазначимо, що ворог здійснив пуск ракети "Кинджал" у напрямку Львова під час атаки 4 вересня. Аеробалістична ціль долетіла до міста одночасно з ракетами Х-101. Кількість застосованих ворогом ракет поки невідома.

Повітряна тривога в області тривала понад три з половиною години – з 03:57 по 07:38.

Відомо, що внаслідок російського удару загинуло 7 людей, серед них – дитина. Зокрема, постраждали 64 людини. 12 людей вдалося врятувати з-під завалів.