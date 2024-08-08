По всій Україні оголосили повітряну тривогу: окупанти підняли у небо МіГ-31К

8 серпня 2024, 06:23
Читать новость на русском

По всій Україні з самого ранку 8 серпня лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо ворожого російського МіГ-31К.

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

Дивіться також Є пошкодження і поранена людина: стали відомі наслідки атаки "Шахедів" на Київщині

06:22, 08 серпня

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К,
– написали в Повітряних силах.

06:21, 08 серпня

У Києві та по решта областях почала ширитися повітряна тривога. Зрештою, сигнали повітряної тривоги лунають у всіх регіонах України.

Автор: Ірина Марціяш