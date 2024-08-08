По всій Україні оголосили повітряну тривогу: окупанти підняли у небо МіГ-31К
По всій Україні з самого ранку 8 серпня лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо ворожого російського МіГ-31К.
Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
Дивіться також Є пошкодження і поранена людина: стали відомі наслідки атаки "Шахедів" на Київщині
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К, У Києві та по решта областях почала ширитися повітряна тривога. Зрештою, сигнали повітряної тривоги лунають у всіх регіонах України.
– написали в Повітряних силах.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К,
У Києві та по решта областях почала ширитися повітряна тривога. Зрештою, сигнали повітряної тривоги лунають у всіх регіонах України.