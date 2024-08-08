По всій Україні оголосили повітряну тривогу: окупанти підняли у небо МіГ-31К

По всій Україні з самого ранку 8 серпня лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо ворожого російського МіГ-31К.

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

Дивіться також Є пошкодження і поранена людина: стали відомі наслідки атаки "Шахедів" на Київщині